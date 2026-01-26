Housekeeping Supervisor till Gullmarsstrand Hotell sommar
M Dryck & Konsult AB / Chefsjobb / Lysekil Visa alla chefsjobb i Lysekil
2026-01-26
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Lysekil
, Sotenäs
, Uddevalla
, Stenungsund
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vill du ha havet som närmsta granne, se glada och nöjda gäster och vara en viktig del för vår gästresa. Det på en av Västsveriges vackraste platser.
På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar besöksnäringen, energi och fartfyllda mötet där människor träffas, umgås och firar framgång tillsammans.
I rollen som Supervisor inom Housekeeping arbetsleder du den dagliga driften för vår städavdelning. Du vet om att rent och snyggt, ordning och reda är det viktigaste för våra gäster. Utan dig kommer vi inte uppnå den höga standard som idag krävs för att vara attraktiv. Dina arbetsuppgifter kommer att vara
Arbetsledning och planering av den dagliga driften. Viss del schemaläggning ingår
Skriva ut listor och kvalitetssäkra all städning på hotellet
Beställning av tvätt, städutrusnting och ta emot leverenser
Daglig städning av hotellrum, konferenslokaler och i vår restaurang
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Rengöring av toaletter, kök och allmänna utrymmen
Tömning av sopkärl och påfyllning av förnödenheter
Fönsterputsning och specialstädning vid behov
Hantering av rengöringsmedel och kemikalier
DET HÄR TROR VI OM DIG
Är morgonpigg och glad
Är organiserad och har öga för detaljer även när det är högt tempo
Har tydliga ledaregenskaper och kan kommunicera på personlig nivå med dina kollegor
Har datorvana inom hotellsystem
Svenska är ett krav i tal och skrift. Meriterande är engelska. Körkort och tillgång till bil är nödvändigt, men inget måste.
DET HÄR FÅR DU
Arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö
Gillar högt tempo
Arbeta aktivt med att utveckla arbetssätt
TJÄNSTEN
1 Juni till augusti 31 augusti Tjänstgöringsgrad: 80% Lön efter överrenskommelse, HRF Rollen är förlagd på dagar, kvällar och helger Varannan helg
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7118612-1808466". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Gullmarsstrand Hotell och Konferens, Restaurang, Spa, Havsbad & Events (visa karta
)
451 78 FISKEBÄCKSKIL Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9705781