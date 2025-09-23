Housekeeping Manager till Blå Huset
2025-09-23
Blå Huset hotell Umeå AB driver idag sju verksamheter. Vi har skapat koncept och upplevelser som med sin höga kvalitet kan konkurrera med världens bästa hotell och restauranger. Vi erbjuder starka koncept med uppseendeväckande arkitektur och design.
I vår familj finner du våra två hotell, Stora Hotellet och U&Me, vår konferensanläggning P5, vår restaurang Gotthards krog, hantverksbageriet Kulturbageriet, Fika! och den anrika herrgården Sävargården.
Tack vare våra satsningar har vi byggt starka varumärken med högt satta ambitioner, satsningar som under åren uppmärksammats och drivit intresse både för oss och Umeå. Så vill vi fortsätta framåt och då ska sägas att ingenting av det vi har gjort eller vill göra hade varit möjligt om vi inte bars upp av alla genuina, passionerade medarbetare som älskar att ge varje gäst, såväl Umeåbor som tillresta besökare, en personlig och minnesvärd upplevelse.
Housekeeping Manager
Är du passionerad när det kommer till att skapa minnesvärda gästupplevelser? Trivs du med att leda och utveckla ett team för att bygga den ultimata servicekulturen? Då behöver du inte leta längre - din nästa utmaning väntar här!
Som Housekeeping Manager för Stora Hotellet och U&Me Hotel ansvarar du och ditt team för gästens totalupplevelse hos oss från start till mål. Det innebär en ledarroll som kräver inspiration, målsättning och uppföljning, teamwork och kreativitet. Du är fullt ut personalansvarig samt ekonomiskt ansvarig för just din avdelning.
Du sitter med i den operativa ledningen för våra verksamheter där du, tillsammans med dina kollegor från de andra verksamheterna, driver de större och mer övergripande fokusområden som vi sätter för helheten - detta för att säkra en sömlös upplevelse för våra gäster. Housekeeping Manager rapporterar till Operation Manager samt ledningsgruppen inom Blå Huset Hotell Umeå AB.
Vad finns i ditt CV?
För att lyckas i rollen hos oss ser vi att du är en trygg ledare med erfarenhet inom hotellbranschen. Du har goda kunskaper inom svenska och engelska i både tal och skrift. God erfarenhet att jobba med mål och budget.
Vem är du?
Som person är du trygg, du har mycket energi och ett skratt som smittar. Du ser med enkelhet på möjligheter att lösa problem, stora som små, och du ser alltid till gästens resa hos oss i första hand. Som ledare är kommunikativ och omhändertagande, du är tydlig och du är duktig på att sätta mål och följa upp dem - för du vet att detta är nyckeln till att skapa resultat. Du är en inspirerande kraft som skapar och bygger teamets vilja att driva framåt - tillsammans!
Arbetsuppgifter:
Ansvar för att leda och utveckla Housekeeping teamet och städverksamheten på Stora Hotellet samt U&M Hotel.
Övergripande ansvar inom ansvarsområdet att utveckla hotellen och erbjudanden i syfte att öka kundnöjdhet och lönsamhet.
Delaktigt i Blå husets Hållbarhet, ansvarar för Green Key.
Ansvarig för Blå Husets helt och rent projekt
Säkerställa en god arbetsmiljö och att lagar, föreskrifter och säkerhetsbestämmelser efterlevs.
Är du redo att ta ditt nästa steg i karriären och bli en del i vår familj på Blå huset? Skicka in din ansöka redan i dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Start efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 31 oktober, vi intervjuar löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.
Blå Huset Hotell Umeå AB (org.nr 556548-9316), https://blahuset.nu/
Blå Huset Kontakt
Sophie Jakobsson sophie.jakobsson@blahuset.nu 070-3175868
9523207