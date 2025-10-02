Housekeeping Manager till Biz Apartment
Biz Apartment är en hotellkedja som erbjuder de mest bekväma och servicevänliga hotellen för den moderna resenären. Vi lägger stor vikt vid personligt bemötande då vårt engagemang och omtanke för gästernas bekvämlighet och trivsel är det som driver oss.
Nu söker vi en strategisk och operativ Housekeeping Manager med fokus på kvalitet, service och kostnadseffektiv drift. Tjänsten är ny och du får ansvaret att forma och utveckla bolagets housekeeping-organisation för våra fyra hotell. Du kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera till VD.
Om du är en engagerad och måldriven ledare med erfarenhet av att framgångsrikt leda städavdelningen på hotell och om du vill ta ansvar för att bygga upp en ny organisation och skapa en stark struktur för framtiden så är rollen som Housekeeping Manager på Biz Apartments din nästa utmaning!
Rollen
Som Housekeeping Manager är du både strategisk och operativ. Du ansvarar för att bygga upp en gemensam struktur och kultur för housekeeping på alla våra hotell. Rollen innebär personalansvar, schemaläggning, rekrytering och utveckling av medarbetarna. Du säkerställer budget och ekonomi, tar ansvar för arbetsmiljöfrågor och säkerställer att rutiner och standarder alltid följs. Du samarbetar nära med leverantörer, kollegor på andra avdelningar och ingår i ledningsgruppen där du bidrar till koncernens utveckling och framgång.
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av att leda housekeeping/städ på större hotell eller flera mindre.
* Har framgångsrikt haft personal- och budgetansvar.
* Kan hotell och brinner för ledarskap, service och gästupplevelse.
* Är stark i strategisk planering, schemaläggning och bemanningsoptimering.
* Drivs av att leverera och överträffa nyckeltal och mål
* Är en engagerad teamplayer som bidrar på alla nivåer.
* Talar och skriver svenska och engelska flytande.
Vem är du?
Vi söker en flexibel och målfokuserad ledare som kan kombinera tydlighet med lyhördhet. Du är pedagogisk, får människor att växa och skapar engagemang i teamet. Du vågar fatta beslut, även under press, och har förmågan att bygga en långsiktigt hållbar organisation.
Vi erbjuder
Hos oss får du chansen att bygga upp något nytt från grunden och forma en organisation som verkligen gör skillnad. Du blir en viktig del av en växande hotellkoncern där engagemang, omtanke och samarbete står i centrum. Vi tror på att människor trivs och utvecklas bäst när arbetsmiljön präglas av respekt, tillit och arbetsglädje - och där varje medarbetare känner stolthet i sitt arbete.
Tjänsten är en tillsvidare heltidsanställning med sex månaders provanställning. Kollektivavtal finns. Lön enligt överenskommelse.
Ta chansen att göra skillnad för både våra gäster och medarbetare - och bli en nyckelperson i Biz Apartments framtid! Publiceringsdatum2025-10-02Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Growisit - Vi rekryterar för besöksnäringen
För frågor om tjänsten:
Kontaktperson: Niclas Ingwall
Telefonnummer: 0706-48 62 47niclas.ingwall@growisit.se
Placeringsort: Biz Apartment Gärdet
Sista ansökningsdag är 2025-10-22 men vi genomför urval och intervjuer löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Biz Apartment är ett bekvämt och flexibelt hotellalternativ för de som arbetar och stannar längre samt för de som gästar och turistar i Stockholm. Kedjan har fyra lägenhetshotell med totalt 627 hotellägenheter och sex konferenslokaler. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cerrolargo AB
(org.nr 559225-2075) Arbetsplats
Growisit Kontakt
VD - Rekryterare
Niclas Ingwall niclas.ingwall@growisit.se 070-648 62 47 Jobbnummer
9537759