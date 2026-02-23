Hotellreceptionist vikariat 80%
Skövde Hotellbokning AB / Receptionistjobb / Skövde Visa alla receptionistjobb i Skövde
2026-02-23
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde Hotellbokning AB i Skövde
Vi har ett vikariat som behöver tillsättas för en av våra medarbetare som är på föräldraledighet.
Vi är ett litet hotell med 27 rum vilket innebär att man är själv här vissa stunder och måste vilja ta ett eget ansvar.
Tjänsten innefattar både tidiga morgnar när man serverar frukost åt gästerna och receptionsarbete under sena kvällar, samt helger.
Man behöver vara minst 20 år eftersom vi serverar alkohol på kvällarna.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att söka! :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: rekrytering@hotellskovde.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Hotellbokning AB
(org.nr 556659-9295)
Stationsgatan 10 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Hotell Skövde Jobbnummer
9758856