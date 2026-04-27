Hotellreceptionist på Jämtkrogen i Bräcke
2026-04-27
Om Jämtkrogen
Jämtkrogen är ett charmigt hotell beläget längs väg E14 i hjärtat av Bräcke, Jämtland. Med 36 rum erbjuder vi enkel-, dubbel- och familjerum för våra gäster. Hotellet har även en italienskinspirerad restaurang, fyra fullt utrustade konferensrum och faciliteter som bastu och gästkök. Vår målsättning är att erbjuda en minnesvärd upplevelse genom högkvalitativ service och en varm atmosfär.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och serviceinriktad hotellreceptionist som kan bli en del av vårt team. Som receptionist hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa att våra gäster får en positiv upplevelse under sin vistelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Gästservice: Välkomna gäster vid ankomst, hantera in- och utcheckning samt vara behjälplig med information om hotellets faciliteter och närområdet.
Bokningshantering: Administrera rumsbokningar, uppdatera bokningssystemet och hantera eventuella ändringar eller specialförfrågningar.
Frukostansvar: Förbereda och servera frukost till gästerna samt säkerställa att frukostområdet är rent och välfyllt.
Konferensservice: Assistera vid förberedelser och genomförande av konferenser och möten, inklusive teknisk support och servering.
Allmänna administrativa uppgifter: Hantera telefonsamtal, e-postkorrespondens och andra administrativa uppgifter som stödjer hotellverksamheten.Kvalifikationer
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av arbete inom hotell eller restaurang är en fördel.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Flexibilitet gällande arbetstider, inklusive arbete på kvällar och helger.
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar 20-40 timmar per vecka, inklusive arbete på helger.
Vi har ett kollektivavtal.
Anställningsform och lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Om du är en serviceinriktad person med ett genuint intresse för hotellbranschen och vill bli en del av vårt team på Jämtkrogen, ser vi fram emot din ansökan.
Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev till info@jamtkrogen.com
.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team på Jämtkrogen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: info@jamtkrogen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrika AB
(org.nr 556859-3908), http://www.jamtkrogen.se
843 31 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
