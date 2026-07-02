Hotellreceptionist Fast anställning 100%
Åkerblads I Tällberg Aktiebolag / Receptionistjobb / Leksand Visa alla receptionistjobb i Leksand
2026-07-02
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Företaget...
Åkerblads Hotell & Gästgiveri är ett familjeägt företag som varit i familjens ägor sedan 1400-talet. Idag arbetar 19:e-22:a generationen Åkerblad med ett starkt 50-manna team för att erbjuda gästerna en oförglömlig upplevelse.
Åkerblads Hotell & Gästgiveri består av 73 unika och personligt inredda gästrum samt ett Gästgiveri som erbjuder lokalt producerade råvaror av hög standard och klass för såväl weekendgäster som konferensgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor och har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité är en av hörnstenarna.
Vårt senaste tillskott i företaget är vår Spaavdelning där vi erbjuder 3 terapeutrum, 1 duo behandlingsrum, 1 hydroterapibad samt en spasvit, med egen bubbelpool och bastu. Spaavdelningen erbjuder även en nybyggd del med utomhuskälla och loungedel där poolbaren erbjuder svalka för gästerna. Gymmet, bastu och de exklusiva omklädningsrummen har nu även fått sällskap av ett helt nytt poolområde.
Kompetensprofil...
Vi värderar din personlighet högre än din tidigare erfarenhet.
Du är nyfiken, har tålamod & en lösningsorienterad attityd. Dessutom har du alltid ett glatt humör & en stor portion sunt förnuft. Du skapar engagemang, glädje & stolthet i gruppen, dina medarbetare respekterar dig för att du är omtänksam.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från hotell/restaurang/receptionsarbete, dock inte ett krav då vi värderar din personlighet högst. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. Övriga språk ser vi som meriterande.
Det viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare och vi tror att du känner igen dig i följande; Du är strukturerad, flexibel och bra på att ta initiativ. Du känner stort ansvar för att mötet mellan dig och gästen är professionell och personlig.
Dina arbetsuppgifter...
Som receptionist arbetar du i hotellets reception och är företagets röst/ansikte mot våra gäster. Du och dina kolleger har god insyn i bokningsläget och ansvarar för att privata rums- & spabokningar sker professionellt. Du arbetar tillsammans med teamet i receptionens alla förekommande arbetsuppgifter. Receptionsteamet arbetar inte bara nära ägarfamiljen utan även nära hotellets avdelningschefer, helt enkelt spindeln i nätet.
Dina arbetstider är varierande av både tider och dagar. Hotellets reception har öppet alla vecko/helgdagar dock inte öppet nattetid.
Information...
Stämmer ovanstående in på dig är det just dig vi söker och vi erbjuder en heltidstjänst på 100%. Tjänsten och upplärning ställs till förfogande omgående men tillsätts enligt ö.k. Vi är flexibla i startdatum. Sista ansökningsdag är 31/7, vi tillämpar intervjuprocessen löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du sänder din ansökan till oss via mail; hr@akerblads.se
Märk din ansökan med "Receptionist Heltid".
Vid frågor som berör tjänsten är Ni varmt välkomna att kontakta oss via mail.
Vi ser att du sänder din ansökan till oss snarast möjligt pga den korta ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan och hoppas du kommer att trivas i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hr@akerblads.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Receptionist 100%"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerblads I Tällberg Aktiebolag
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Arbetsplats
Åkerblads i Tällberg AB Jobbnummer
9989834