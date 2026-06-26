Hotellreceptionist, extraanställning
Hotell Zinkensdamm Aktiebolag / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-26
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Nu söker vi vår nästa medarbetare till vår hotell- och vandrarhemsreception.
Zinkensdamm ligger innanför tullarna men samtidigt naturskönt med oslagbar miljö på sommaren och nära till Årstaviken.
Vi bedriver både hotell- och vandrarhemsverksamhet.
Med 87 hotellrum samt 60 vandrarhemsrum i olika storlekar har vi möjlighet att ta emot cirka 500 gäster.
I huvudsak består arbetsuppgifterna av receptionsarbete såsom att möta och hjälpa gäster, besvara mail, göra bokningar och svara i telefon. Vi ser gärna att du har vana av arbete i reception eller hotellreception och att du brinner för serviceyrket. Du talar och skriver svenska flytande och talar och skriver engelska obehindrat. Du kan arbeta både dag- och kvällspass, vardag som helg. Om du dessutom har erfarenhet av och möjlighet att arbeta som nattreceptionist vid behov är det starkt meriterande. Dessutom har du ett glatt humör och är lösningsorienterad.
Varmt välkommen med ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hotell Zinkensdamm Aktiebolag
(org.nr 556186-4801)
117 41 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Hotell Zinkensdamm AB Jobbnummer
9981975