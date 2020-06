Hotellreceptionist - La Bonhour AB - Receptionistjobb i Mörbylånga

La Bonhour AB / Receptionistjobb / Mörbylånga2020-06-04Vi söker nu en receptionist för en tjänst på 75% under sommarsäsong som sedan övergår till tillsvidare anställning på 40%.Som receptionist hos oss har du daglig gästkontakt på plats, via telefon och mail. Du gör bokningar, checkar in och ut gäster samt hantera olika frågor. Absolut viktigast är att du alltid ser våra gäster och finns tillgänglig. Vi är ett team så vi hjälper till där det behövs i restaurangen och baren.Vi vill att du ska trivas med att ta eget ansvar, älska gästkontakt och brinner för att göra det lilla extra.Vårt hotellsystem Picasso Techotel. Har du tidigare erfarenhet av Techotel är det en merit men inget krav.2020-06-04Sista dag att ansöka är 2020-06-21La Bonhour ABTingshusgatan 138631 Färjestaden5253294