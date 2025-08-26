Hotellreceptionist 80%
Hotell, Bar & Bistro Receptionist 80%
Hotell Onyxen är ett litet hotell med stora ambitioner. Vi söker dig som älskar service och som vill vara med på en spännande resa med ett hotell i stark utveckling.Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Hotell Onyxen är ett boutique- och livsstilshotell i centrala Göteborg. Vi beskrivs bäst som ett litet hotell i klassisk stil i ett vacker townhouse från tidigt 1900-tal.
Hotell Onyxen ingår i samma koncern som Hagabadet. Hagabadet är ett starkt varumärke med hög premiumkänsla i både utbud, stil och mervärden. Vi har höga ambitioner att ge en hög känsla i värdskap och service. Detsamma gäller vårt hotell.
Vem vi söker & vilka vi är
Vi är i en spännande utvecklingsfas och vi söker dig som gillar att skapa hotellupplevelse ihop med oss. Vår bar-reception är hotellets hjärta. I vår receptionsroll passar du som gillar möten med människor, personlig & genuin service samt mat & dryckesservering. Du är mogen, ansvarsfull, initiativtagande, självständig, flexibel & utåtriktad, vi vill att du har en hög arbetsmoral och en hög känsla för service.
Du uttrycker dig väl i såväl tal som skrift, både på svenska och engelska, är en glad och positiv person som alltid strävar framåt.
Rollen som Värdskapare i vår Bar-reception
Att skapa värdskap i lobbyn, baren & restaurangen på vårt hotell med 34 rum innebär att man kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, att man är stresstålig och en problemlösare. Du behöver vara noggrann och ta ett stort ansvar för sitt arbete. Vi är ett litet team där vi jobbar tätt ihop med en stark familjekänsla där vi stödjer varandra. Du är en mycket viktig pusselbit i gästernas upplevelse av oss. Hos oss får du ett omväxlande och roligt jobb. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Arbetstiderna varierar mellan dag- och kvällstid, vardagar och helger.
Vi passar för varandra om du:
• Har en genuin känsla för service och förstår vikten av att alltid prestera på topp!
• Gillar att arbeta med gästbemötande, mat & dryck.
• Har ett öga för detaljer och fingertoppskänsla.
• Har en positiv attityd och ställer höga krav på dig själv.
• Är initiativtagande och har en förmåga att lösa problem innan de uppstår.
• Talar och skriver flytande på svenska och är trygg i tal och skrift på engelska.
• Kan vara serveringsansvarig, vilket innebär att du också måste ha fyllt 20 år.
• Är nyfiken och siktar mot hotellets utveckling.
Mycket meriterande:
• Vi ser gärna att du har 5-10 års erfarenhet av hotell & restaurang.
• Erfarenhet av hotellbokningssystem, specifikt Visbook.
Sista ansökningsdag är 30 september men urval sker löpande så vänta inte med din ansökan, skicka in den redan idag. Tillträde sker snarast efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: sara@hotellonyxen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Onyxen i Göteborg AB
(org.nr 556497-0316), https://www.hotellonyxen.se/
Sten Sturegatan 23 (visa karta
)
402 42 GÖTEBORG Arbetsplats
Hotell Onyxen Kontakt
Receptionsansvarig
Sara Bikic sara@hotellonyxen.se Jobbnummer
9475380