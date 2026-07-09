Hotellreceptionist - Heltid
Hirely AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Umeå
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en hotellreceptionist för heltidsarbete i Umeå. Det här är en roll för dig som brinner för service, trivs med att möta människor och vill vara en del av en verksamhet där gästupplevelsen alltid står i centrum.
Som hotellreceptionist blir du hotellets ansikte utåt och ansvarar för att ge gästerna ett professionellt, välkomnande och serviceinriktat bemötande från ankomst till avresa.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar, mejl och telefonsamtal
Ge information och service till hotellets gäster
Hantering av betalningar och kassaarbete
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Hantering av gästers frågor, önskemål och ärenden
Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa en hög servicenivåKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett starkt servicefokus och ett professionellt bemötande
Är kommunikativ och tycker om att arbeta med människor
Är strukturerad och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god datorvana
Trivs med att arbeta i en miljö där tempot stundtals kan vara högt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav, men vi värdesätter ett genuint intresse för service och gästbemötande.
Meriterande
Erfarenhet från hotell, reception eller annat serviceyrke
Erfarenhet av bokningssystem och kassahantering
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Kunskaper i ytterligare språk
Om anställningen
Heltid
Placering i Umeå
Arbetstider enligt schema och kan inkludera kvällar, helger och vissa nätter
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9997681