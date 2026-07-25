Hotellpersonal Hotell Viking Uddevalla
Hotell Bohusviking AB / Receptionistjobb / Uddevalla Visa alla receptionistjobb i Uddevalla
2026-07-25
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Hej!
Vi på Hotell Viking i Uddevalla söker en kundserviceinriktad person som vill bli en del av vårt glada team.
Du är en trevlig och positiv person som gillar att ge våra gäster ett bra bemötande.
Du pratar bra engelska och svenska samt har goda kunskaper om Uddevalla och vårt närområde.
Arbetet innefattar uppgifter så som receptionen, förbereda för frukosten, rumsstäd och städ av allmänna ytor. Då vi är ett litet hotell behöver man kunna allt.
Vi arbetar i digitala system, så du behöver kunna hantera både dator och telefon på ett smidigt sätt.
Arbete var annan helg.
Tjänsten är på 20 timmar i veckan med start omgående till siste december, med möjlighet till extrajobb och eventuell förlängning.
Skicka din ansökan till info@hotell-viking.se
Arbetstider är från 05:50 till som senast 21:00.
Start omgående så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Lön i nivå med kollektivatal.
Då vi är ett litet hotell förekommer en hel del ensamarbete.
Mvh
Mattias Ternehäll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@hotell-viking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Bohusviking AB
(org.nr 556853-3268)
Strömstadsvägen 25 (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Arbetsplats
Bohusviking AB, Hotell Jobbnummer
10011485