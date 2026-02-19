Hotellmedarbetare med ansvar för housekeeping
2026-02-19
Storsätra Fjällhotell är ett familjeägt fyrstjärnigt hotell i Grövelsjön med 35 rum och restaurang. Vi arbetar med personlig service, hög kvalitet och långsiktighet.
Nu söker vi en medarbetare till en heltidstjänst med årsarbetstid, vilket innebär att du arbetar mer under högsäsong (sommar och vinter) och mindre under lågsäsong, med trygg heltidsanställning över året.
Tjänsten innebär särskilt ansvar inom housekeeping och gästservice och ingår i vår operativa ledningsgrupp. Du arbetar nära ägarna i den dagliga driften och är en viktig del av helheten.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
planering och samordning inom housekeeping
kvalitetssäkring av städning och rutiner
operativ städning av hotellrum och allmänna ytor
servering i restaurang vid behov
arbete i reception och frontdesk
växel samt bokningsadministration
samverkan med övriga avdelningar.Kvalifikationer
erfarenhet av hotell, restaurang eller annan serviceverksamhet
ansvarstagande och strukturerad
god organisationsförmåga
behärskar svenska i tal och skrift och gärna även engelska.
Erfarenhet av samordning eller arbetsledning är meriterande.
Vi erbjuder
heltid med årsarbetstid,
villkor enligt kollektivavtal Visita-HRF,
lön enligt överenskommelse samt
möjlighet till boende i egen utrustad och möblerad lägenhet vid behov.
för rätt person finns goda möjligheter att över tid ta större ansvar och utvecklas tillsammans med verksamheten.
Placering är i Grövelsjön och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Ansökan skickas till jobba@storsatra.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobba@storsatra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storsätra Fjällhotell Grövelsjön AB
(org.nr 559184-2850), https://www.storsatra.se/jobba-hos-oss
Grövelsjövägen 401 (visa karta
)
797 92 IDRE Kontakt
VD
Andreas Lönnmo jobba@storsatra.se +46 253 231 50 Jobbnummer
9752595