Hotellmedarbetare
CIC Operations Göteborg AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-07-26
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Receptionist / Bar & Frukostvärd sökes
Vill du vara en del av ett härligt hotellteam där service står i fokus? Vi söker nu en flexibel och serviceinriktad medarbetare för arbete i reception, bar och frukostservering.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Tjänsten omfattar arbete varannan helg samt möjlighet till extra pass vid behov. Du blir en viktig del av vår verksamhet och arbetar varierat med gästservice under olika tider på dagen.
Start omgående och tillsvidare tjänst.Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av hotellgäster
Gästservice och bokningshantering
Servering och enklare arbete i baren
Förberedelse och framdukning av frukost
Påfyllning, disk och allmän ordning i gemensamma ytor
Säkerställa att gästerna får en trivsam upplevelse
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Är ansvarstagande, flexibel och självgående
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från hotell, restaurang eller serviceyrken är meriterande, men inget krav.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Omgående
Omfattning: Varannan helg samt extra vid behov
Välkommen med din ansökan! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: dockyard.admin@thon.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CIC Operations Göteborg AB
(org.nr 559449-4295)
Skeppet Ärens Veg 23 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Thon Partner Hotel Dockyard Jobbnummer
10011690