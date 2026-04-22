Hotellchef till Karlskoga hotell
2026-04-22
Det är tidig morgon i Karlskoga. Frukosten är framdukad, affärsresenärer checkar ut och dagens första möten tar form i konferensrummen. På Karlskoga Hotell rör sig människor genom huset från tidig morgon till sen kväll - gäster, företagare, besökare och lokalbor.
Hotellet är mer än bara ett boende. Det är en naturlig samlingspunkt i staden, där näringsliv och vardag möts över en lunch, en konferens eller en kopp kaffe.
Nu söker Karlskoga Hotell en ny hotellchef som vill ta ett helhetsansvar för verksamheten och fortsätta utveckla platsen som många redan har en relation till.
• "Karlskoga Hotell är en levande mötesplats. Det är många människor i rörelse varje dag, och det ställer krav på både struktur och närvaro i ledarskapet. Den här rollen handlar om att få helheten att fungera, från gästens upplevelse till hur teamet mår och presterar," säger Angelica Byström, delägare av Karlskoga Hotell.
En roll där helheten är i fokus
Som hotellchef handlar uppdraget om att hålla ihop verksamheten i vardagen, men också att driva utvecklingen framåt. Det operativa ansvaret är centralt. Arbetet innebär att leda den dagliga driften inom reception, städ och restaurang, där kök och servering idag är en integrerad del av verksamheten. Samtidigt ligger ett tydligt fokus på att skapa struktur, följa upp resultat och säkerställa att gästens upplevelse håller en jämn och hög nivå.
Rollen rymmer också ett stort personalansvar. Med cirka 15-20 medarbetare, varav flera arbetar på visstid, blir ledarskapet avgörande. Det handlar om att planera bemanning, rekrytera, coacha och skapa förutsättningar för ett team som fungerar i en verksamhet där tempot ofta är högt, samt att säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö. Du rapporterar direkt till ägarna med regelbundna ledningsmöten.
Utöver det operativa arbetet finns ett tydligt affärsperspektiv. Budget, kostnadskontroll och uppföljning av nyckeltal som beläggning och gästnöjdhet är en naturlig del av vardagen,
En plats med stark lokal förankring
Karlskoga Hotell har länge haft en tydlig roll i stadens näringsliv. Kontakten med lokala företag, återkommande gäster och samarbetspartners är en naturlig del av vardagen. Att utveckla de relationerna vidare, och fortsätta vara en aktiv del av Karlskoga, blir en viktig del av uppdraget.
• "Det är inte bara ett hotell, utan en plats där många möts. Den som trivs här ser värdet i relationer, både med gäster och med staden som helhet," avslutar Angelica.
Låter detta som din nästa utmaning? Då hoppas vi att du skickar in en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna den dagliga driften av hotellet.
Ansvara för personal, schemaläggning och rekrytering.
Säkerställa en hög nivå på service och gästupplevelse.
Följa upp resultat, budget och nyckeltal.
Utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet i verksamheten.
Bygga relationer med gäster, företag och samarbetspartners.
Arbeta aktivt med att utveckla affären och skapa nya intäktsmöjligheter.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet från hotellverksamhet, gärna i en ledande position. Men lika viktigt är förmågan att skapa struktur i vardagen och att vara en närvarande ledare. Det handlar om att kunna växla mellan detaljer och helhet - att ena stunden lösa en situation i driften och i nästa arbeta med långsiktig utveckling av verksamheten. En person som är tydlig, lösningsorienterad och har en naturlig känsla för service kommer ha goda förutsättningar att trivas.Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Erfarenhet från hotellverksamhet, gärna i en ledande roll.
Tidigare erfarenhet av personalansvar och ledarskap.
God förståelse för ekonomi, budget och uppföljning.
Vana att arbeta i en serviceinriktad verksamhet med högt tempo.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Förmåga att skapa struktur, prioritera och fatta beslut i vardagen.
Information och anslökan
I denna rekrytering samarbetar Karlskoga hotell med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvariga från AxÖ Consulting, Mia Haglund: 072-396 05 82, mia.haglund@axoconsulting.se
eller Josefine Ulkner: 070-844 61 35, josefine.ulkner@axoconsulting.se
.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag, då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 18 maj 2026.
Observera att bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater, för att verifiera arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
