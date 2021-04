Hotellchef till Elite Hotel Mimer - Elite Hotels Of Sweden AB - Receptionistjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB

Elite Hotels Of Sweden AB / Receptionistjobb / Umeå2021-04-06Vi fortsätter att utvecklas som kedja och vår Region i Norr växer, vi behöver därför komplettera ledningen av Elite Hotel Mimer med en Hotellchef som vill vara med och driva utvecklingen framåt.Hotelldirektören för Mimer jobbar också som Regionchef för Norr vilket innebär ett behov av att frigöra den operativa delen från direktörsrollen. Som Hotellchef blir du alltså operativt ansvarig för alla hotellets avdelningar, dvs. hotell, konferens och restaurang. Du kommer tillhöra hotellets ledningsgrupp och rapportera direkt till Hotelldirektör.Sedan öppningen 2016 har vi på Elite Hotel Mimer värderat och fokuserat på att driva, och vara, en kreativ, snabbfotad, delaktig och engagerad arbetsplats. Det har vi åstadkommit genom en platt organisation med starkt samarbete, transparens och mycket glädje. Ett framgångsrikt hotell bygger på det starka teamet - förvaltandet och utvecklingen av just det blir ett av dina viktigaste uppdrag. Du är ansvarig för att skapa de interna förutsättningarna för oss att lyckas med vår ambition - att skapa Sveriges bästa hotellupplevelse.Är du en strategisk och relationsinriktad ledare med mod och förmåga att tänka nytt?Du kommer ha ett ansvar för att leda, organisera, följa upp hotellets alla verksamhetsområden, tillsammans med vår ekonomichef ansvarar du för löpande analys och optimering av verksamheten. Med uppdraget följer naturligtvis därför både budget- och personalansvar. I din roll som ledare förväntas du agera förebild i vardagen och bygga en långsiktigt hållbar verksamhet med värderingar och visioner som går hand i hand med Elites.Vi söker en driven ledare som på ett inspirerande sätt coachar och entusiasmerar sina medarbetare. Du är trygg i ditt ledarskap och har sedan länge förstått vikten av ett närvarande ledarskap, stor tillit och starka team. Du är en problemlösare som har en stark förmåga för genomförande/implementering. Du har en naturlig närvaro bland såväl gäster som medarbetare och har en känsla för helheten utan att tappa fokus på detaljerna. Du motiveras av att ständigt skapa nya affärer och möjligheter och att lyfta kundupplevelsen till nya nivåer.Du kommer med stolthet ta ansvar för att säkerställa att du och dina medarbetare varje dag förmedlar den tradition, kvalitet och flärd som Elite Hotels står för.Vem är du?Du brinner för service och att bygga den där känslan i våra miljöer där våra gäster känner sig som hedersgäster, du är intresserad av ett hotells alla avdelningar och deras respektive uppdrag och du finns där för att utmana och utveckla tillsammans med ditt team av avdelningschefer och medarbetare.Du har en naturlig social förmåga och hämtar din energi av att vara närvarande såväl i externa nätverk som bland gäster och medarbetare.Vi söker dig som har kunskaper och färdigheter inom ledarskap och försäljning och med tidigare erfarenhet av liknande tjänster. Erfarenhet från just hotelldrift och eller restaurangdrift är meriterande men inte ett krav. Vi ser vidare att du har god erfarenhet av ekonomiskt ansvar.Praktikaliteter:Arbetstider: VarierandeOmfattning: 100%Start: enligt överenskommelseLön: enligt överenskommelseFör frågor om tjänsten kontakta: Sara Johansson, 070-2226504, sara.johansson@elite.se Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-12Elite Hotels Of Sweden AB5672761