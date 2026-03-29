Hotellchef till Best Western Plus Kungens Kurva
Got City Center Hotels AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-03-29
Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
BW Plus Hotel Kungens Kurva är ett 4-stjärnigt italieninspirerat hotell med hög kvalitet och en hemtrevlig känsla. Hotellet är nybyggt och öppnade hösten 2023. Utöver våra 90 mysiga hotellrum i varierande storlek så finns det även en italiensk restaurang, ett mindre gym och en relaxavdelning med pool utomhus.
Verksamheten är en del av kedjan Best Western men ägs av Got City Center Hotels.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Helhetsansvar över hotellet & restaurangen
Utveckla verksamheten
Sätta koncept och skapa happenings på hotellet
Arbeta aktivt med sälj & marknadsföring
Schemaläggning över alla avdelningar
Anställningar och upplärning
Sätta rutiner och policies
Säkerställa miljöcertificeringar och liknande
Vara tillgänglig vid behov
Vem vi söker:
Vi söker dig som är serviceinriktad med en stor passion för service och som framför allt har en positiv och proffsig attityd mot våra gäster och medarbetare. Du är en person som älskar hotell- & restaurangbranschen och ser dig själv arbeta inom den många år framöver.
Vi ser gärna att du långsiktigt vill vidareutvecklas inom branchen och i organisationen.
Tjänsten:
Heltid med egen schemaläggning, men det förväntas arbete på helger och kvällar.
Samtliga hotell i koncernen har kollektivavtal: Visita-Unionen & Visita-HRF. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7479443-1919162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Got City Center Hotels AB
(org.nr 559428-9844), https://jobs.gcch.se
Gamla Södertäljevägen 214 (visa karta
)
141 70 SEGELTORP Arbetsplats
Gcch
9825785