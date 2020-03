Hotellchef / Driftansvarig - Poolia Sverige AB - Receptionistjobb i Stockholm

Poolia Sverige AB / Receptionistjobb / Stockholm2020-03-16Platschef till longstay hotell I SollentunaArbetar du som hotellchef eller operativt ansvarig i en serviceverksamhet och vill ta nästa steg i karriären? Triggas du av försäljning, kundvård och möjlighet att påverka och ta stort eget ansvar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Vi söker en platschef / driftansvarig till Norrvikens Hotellbostäder AB som ska leda och driva hotellverksamheten och utveckla försäljningen av hotellanläggningen med sitt longstay-koncept, som är i uppbyggnadsfas.Här får du möjlighet att vara med i uppstartsskede, där mycket finns på plats, men också mycket som ska formas och beslutas kring så som val av bokningssystem, hemsida mm.Hotellet har idag 67 lägenheter och består av fyra byggnader. Under år 2020 - 2021 kommer ytterligare 90 lägenheter/rum att byggas till. Tjänsten är en tillsvidareanställning och urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!2020-03-16I rollen som platschef / hotellchef är du operativt ansvarig för driften av hotellverksamheten. Du sköter reception och uthyrningsverksamhet och ansvarar för att teknik, städverksamhet etc fungerar väl och löser de problem som uppstår.Du har budgetansvar och sitter med i ledningsgruppen, där du bidrar till utvecklingen av hotellet. Du driver och utvecklar försäljnings- och marknadsföringsarbetet för att stärka hotellets resultat och utvecklar och initierar kundrelationer. Att du tar med dig tidigare kunder in i verksamheten är ett naturligt förhållningssätt och av stor vikt för hotellets fortsatta utveckling.Vem är du?Vi tror att du som söker har en eftergymnasial utbildning inom service / försäljning / ekonomi eller motsvarande och flera års erfarenhet från hotellbranschen, framförallt inom longstay. Det är meriterande om du drivit egna projekt,Rollen som Platschef kräver en driven och operativ person med jaktinstinkten på högsta nivå. Du är en doer med hög arbetskapacitet och ett prestigelöst och flexibelt arbetssätt. Du är strukturerad och noggrann med god förmåga att prioritera och få saker att hända. Vidare är du naturligt relationsskapande och har en god samarbetsförmåga. Ditt entreprenörskap och ditt kreativa förhållningssätt genomsyrar din personlighet, liksom din ansvarskänsla att driva saker från Ax till Limpa.Om verksamhetenNorrvikens Hotellbostäder AB är verksamt inom longstay samt klassisk uthyrning av hotellrum. Alla rum har kök och WC/badrum. Hotellverksamheten är under expansion till att omfatta cirka 160 hotellrum i varierande storlekar. Hotellverksamheten ligger i Sollentuna på Snöbollsvägen 3-9.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-06Poolia Sverige AB5153009