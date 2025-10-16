Hotell Tunapark söker hotellbiträde
Hotell Tuna Park AB / Receptionistjobb / Eskilstuna Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna
2025-10-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Tuna Park AB i Eskilstuna
Som hotellbiträde är dina arbetsuppgifter varierade och omväxlande. Främst är det arbetsuppgifter som städning av rum men även en del administrativa uppgifter samt stå i receptionen. Har du tidigare erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter är det meriterande. Vi ser gärna kvinnliga sökanden för att jämna ut vår könsfördelning på arbetsplatsen. Hotellet är ett helt nytt, fräscht familjeägt hotell som erbjuder ett bekvämt boende med personlig service i en lugn harmonisk miljö! Känns detta intressant? Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev med foto till: info@hotelltunapark.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Helst Pdf-Format
E-post: info@hotelltunapark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Tuna Park AB
(org.nr 559037-3451)
västerleden 58 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tuna Park AB, Hotell Jobbnummer
9560943