Hotell Manager till hotell i Kristianstad

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Chefsjobb / Kristianstad
2026-07-15


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Hotell Manager till hotell i Kristianstad
Vill du vara med och utveckla ett hotell där service, gästupplevelse och ledarskap står i centrum?
Vi söker nu en engagerad och driven Hotell Manager till ett hotell i Kristianstad. I rollen får du ett helhetsansvar för den dagliga driften och blir en nyckelperson i att säkerställa hög kvalitet, nöjda gäster och ett välfungerande team.
Som Hotell Manager arbetar du nära både medarbetare, gäster och ledning. Du trivs i en operativ roll där du får kombinera ledarskap, problemlösning och affärsmässighet.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av hotellet

Leda, coacha och utveckla teamet

Säkerställa hög servicekvalitet och en förstklassig gästupplevelse

Ansvara för rutiner inom reception, housekeeping, frukost och övriga hotellfunktioner

Hantera schemaläggning och personalplanering

Följa upp nyckeltal och arbeta för att utveckla hotellets resultat

Hantera gästfeedback och säkerställa att eventuella problem löses professionellt

Samarbeta med externa partners och leverantörer

Vi söker dig som
Har erfarenhet från hotellbranschen, gärna i en ledande roll

Är trygg i ditt ledarskap och tycker om att utveckla människor

Har ett starkt servicefokus och förstår vikten av detaljer

Är lösningsorienterad och van att ta ansvar

Har god förståelse för hotellens olika avdelningar och operativa flöden

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Meriterande
Erfarenhet som Hotellchef, Operations Manager, Front Office Manager eller liknande

Erfarenhet av hotellbokningssystem

Erfarenhet av budget- och resultatansvar

Erfarenhet av att arbeta med personalplanering

Vi erbjuder
En central roll i hotellets fortsatta utveckling

Möjlighet att påverka och skapa förbättringar

Ett varierande arbete med stort eget ansvar

En arbetsmiljö där kvalitet och gästupplevelse står i fokus

Placering: Kristianstad
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att lära känna dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
290 50  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
10003618

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