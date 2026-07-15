Hotell Manager till hotell i Kristianstad
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2026-07-15
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Hotell Manager till hotell i Kristianstad
Vill du vara med och utveckla ett hotell där service, gästupplevelse och ledarskap står i centrum?
Vi söker nu en engagerad och driven Hotell Manager till ett hotell i Kristianstad. I rollen får du ett helhetsansvar för den dagliga driften och blir en nyckelperson i att säkerställa hög kvalitet, nöjda gäster och ett välfungerande team.
Som Hotell Manager arbetar du nära både medarbetare, gäster och ledning. Du trivs i en operativ roll där du får kombinera ledarskap, problemlösning och affärsmässighet.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av hotellet
Leda, coacha och utveckla teamet
Säkerställa hög servicekvalitet och en förstklassig gästupplevelse
Ansvara för rutiner inom reception, housekeeping, frukost och övriga hotellfunktioner
Hantera schemaläggning och personalplanering
Följa upp nyckeltal och arbeta för att utveckla hotellets resultat
Hantera gästfeedback och säkerställa att eventuella problem löses professionellt
Samarbeta med externa partners och leverantörer
Vi söker dig som
Har erfarenhet från hotellbranschen, gärna i en ledande roll
Är trygg i ditt ledarskap och tycker om att utveckla människor
Har ett starkt servicefokus och förstår vikten av detaljer
Är lösningsorienterad och van att ta ansvar
Har god förståelse för hotellens olika avdelningar och operativa flöden
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet som Hotellchef, Operations Manager, Front Office Manager eller liknande
Erfarenhet av hotellbokningssystem
Erfarenhet av budget- och resultatansvar
Erfarenhet av att arbeta med personalplanering
Vi erbjuder
En central roll i hotellets fortsatta utveckling
Möjlighet att påverka och skapa förbättringar
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
En arbetsmiljö där kvalitet och gästupplevelse står i fokus
Placering: Kristianstad
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
290 50 KRISTIANSTAD Jobbnummer
10003618