Hotel Montagne söker vikarierande souschef
Hotel Montagne AB / Kockjobb / Askersund Visa alla kockjobb i Askersund
2025-09-16
Är du passionerad och vill arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, service och laganda står i fokus? Hotel Montagne söker nu en engagerad Souschef till vårt köksteam.
När du arbetar hos oss får du möjlighet att arbeta med vällagade rätter baserade på säsongens råvaror i en trivsam och naturnära miljö. Tjänsten är på 75 % och innebär varierande arbetstider - både dag, kväll och helg.
Förberedelse och tillagning av lunch- och middag
Bidra till menyplanering och utveckling
Ansvara för god hygien och ordning i köket
Samarbete med kollegor för att ge våra gäster den bästa upplevelsen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock eller relevant utbildning
Har körkort och bil
Är kreativ, stresstålig och brinner för matlagning
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Ett härligt arbetsklimat i vacker miljö
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
En trygg anställning enligt kollektivavtal
Låter det som något för dig? Skicka in ditt CV & personaliga brev till info@hotelmontagne.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Skicka CV till info@hotelmontagne.com
E-post: info@hotelmontagne.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Montagne AB
Zinkgruvevägen 1 (visa karta
696 95 ÅMMEBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
