Hotel Montagne söker vikarierande souschef

Hotel Montagne AB / Kockjobb / Askersund
2025-09-16


Visa alla kockjobb i Askersund, Laxå, Kumla, Hallsberg, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hotel Montagne AB i Askersund

Är du passionerad och vill arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, service och laganda står i fokus? Hotel Montagne söker nu en engagerad Souschef till vårt köksteam.
När du arbetar hos oss får du möjlighet att arbeta med vällagade rätter baserade på säsongens råvaror i en trivsam och naturnära miljö. Tjänsten är på 75 % och innebär varierande arbetstider - både dag, kväll och helg.

Publiceringsdatum
2025-09-16

Arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av lunch- och middag
Bidra till menyplanering och utveckling
Ansvara för god hygien och ordning i köket
Samarbete med kollegor för att ge våra gäster den bästa upplevelsen

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock eller relevant utbildning
Har körkort och bil
Är kreativ, stresstålig och brinner för matlagning
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
Har goda kunskaper i svenska eller engelska

Vi erbjuder:
Ett härligt arbetsklimat i vacker miljö
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
En trygg anställning enligt kollektivavtal

Låter det som något för dig? Skicka in ditt CV & personaliga brev till info@hotelmontagne.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Skicka CV till info@hotelmontagne.com
E-post: info@hotelmontagne.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Montagne AB (org.nr 559411-7029)
Zinkgruvevägen 1 (visa karta)
696 95  ÅMMEBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montagne AB, Hotel

Jobbnummer
9510666

Prenumerera på jobb från Hotel Montagne AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hotel Montagne AB: