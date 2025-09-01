Hotel Mölndals Bro och Roy Restaurang söker kock!
2025-09-01
Hotel Mölndals Bro & Roy Restaurant ligger mitt i Mölndal vid Västsveriges näst största knutpunkt. Som anställd är du en del av en gemenskap och ett fantastiskt team. Tillsammans skapar och utvecklar vi en restaurang- och hotellmiljö där alla känner sig välkomna.
Din Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och mat & dryck. Som kock är du närvarande, har en tydlig kommunikation med dina kollegor och är en god förebild för verksamheten.
Dina erfarenheter
Som kock hos oss vill vi att du har minst ett års erfarenhet i yrket. Vi sätter störst värde på personlighet och att du kan jobba på ett självständigt och strukturerat sätt, men också att du är bra på att samarbeta med dina arbetskollegor.
Dina arbetsuppgifter
Matlagning, planering
Middag, à la carte, företagsevent & större sällskap
Bidra till att utveckla och förnya vår meny
Enklare servering av öl, vin, kassahantering
Vi erbjuder
En spännande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och en chans att utveckla din matlagning tillsammans med oss. Vid behov kan vi även erbjuda boende i närheten. Lön enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Låter detta som du? Välkommen med din ansökan, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Bifoga cv till:medarbetare@hotelmolndalsbro.se
Märk ansökningen med "kock"
Vi ser fram emot att höra från dig!
Hälsningar
Simon Nyberg, Kökschef på Roy Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: medarbetare@roy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Millroy AB
(org.nr 556478-1085)
Nämndemansgatan 5 (visa karta
)
431 33 MÖLNDAL Jobbnummer
9486469