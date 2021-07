Hösten 2021: Jobba som friidrottstränare - Stockholm Sport Academy AB - Instruktörsjobb i Stockholm

Stockholm Sport Academy AB / Instruktörsjobb / Stockholm2021-07-07Kort om Stockholm Sport Academy IfStockholm Sport Academy är Stockholms största sportskola. Vi erbjuder träning inom tennis, parkour, multi sport, friidrott, akrobatik och fotboll till barn, ungdomar och vuxna. Utöver terminsträning erbjuder vi även lägerverksamhet på lov och ledighet.Du som söker:Erfarenhet av friidrott (som tränare eller aktiv)Du ska gilla att leda barn och ungdomarDu ska vara arbetsvillig och kreativDu ska kunna arbeta både självständigt och i teamVälkommen till Stockholm Sport Academy, en sportskola med unika möjligheter!Vi söker nu en friidrottstränare till vår friidrottssektion.Under hösten 2021 arrangerar vi terminsträning för barn och ungdomar.Träningen bedrivs på utvalda anläggningar i Stockholms innerstad.Vi erbjuder friidrott för 4 år upp till 17 år. Grupperna delas in efter ålder och nivå.Vi söker dig som har ett brinnande intresse för friidrott.Du ska antigen ha arbetat som tränare eller varit aktiv som deltagare inom friidrott.Vår friidrottssektion är under ständig utveckling och vi söker nu en kreativ tränare som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med oss.Som tränare blir insatt i det nuvarande träningssystem som du sedan är med och vidareutvecklar.Din främsta arbetsuppgift är att hålla i inspirerande träningar 1-2 dagar i vecka.Tjänsten omfattar 2-10 timmar per vecka.Träningar bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger.Bra tjänst att kombinera med gymnasiestuderier eller universitetsstuderier.Detta kan vi erbjuda dig som anställd:ArbetslivserfarenhetLedarerfarenhet2021-07-07Arbete hos en konkurrenskraftig aktörBygg ditt CVDrivna medarbetareSocial världDynamisk arbetsplatsUtveckla och utbilda barn & ungdomar till att röra på sig och vara aktiva. På så vis skapa förutsättningar för ett aktivt samhälle.Läs mer om tjänsten och ansök här:Vid frågor eller funderingar, kontakta:Sista dag att ansöka är 2021-08-06Stockholm Sport Academy ABKarlavägen 1211431 Stockholm5852465