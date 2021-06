Hos oss byter du inte arbetsgivare när du byter bransch! - Arenius Schröder & Besterman Talents AB - Datajobb i Linköping

Arenius Schröder & Besterman Talents AB / Datajobb / Linköping2021-06-30Ingress (endast till hemsidan)Hos oss har du chansen att både byta bransch och uppdrag inom rollen för din anställning, vilket är en svårslagen kombination för ett intressant och utvecklande jobb. Vill du hänga med?På Combitechs affärsområde Kritiska system jobbar du för att vi ska få ett säkrare samhälle i framtiden genom att hjälpa våra kunder och partners att utveckla framtidens system inom bland annat fordonsindustrin, försvarsindustrin eller medicinteknik, där behovet av just kritiska system ökar lavinartat. Hos oss har du chansen att både byta bransch och uppdrag inom rollen för din anställning, vilket är en svårslagen kombination för ett intressant och utvecklande jobb. Vill du hänga med?Inom affärsområdet Kritiska system har vi en unik mix av uppdrag mot en stor mängd olika partners där flera av uppdragen hanteras både ute hos kund och inhouse via Combitechs egna åtagandeverksamhet.Så här säger din kommande kollega Patrik Bergström om varför han trivs att arbeta med kritiska system på Combitech:"För mig är det just mixen av uppdrag både ute hos kund samt i vår egen åtagandeverksamhet som får mig att trivas så bra. Respektive upplägg bygger min kompetens på olika sätt och det är det som gör att jag trivs så bra med att alternera uppdrag ute hos kund och inhouse."Vidare utvecklar konsultenhetschefen Henrik Ahlström sina tankar om ditt framtida jobb:"Vi jobbar kontinuerligt med att hitta rätt uppdrag till våra medarbetare, oavsett om du sitter inhouse eller ute hos kund. Målet är att tillsammans med konsulten fortsätta bygga individens kompetens genom olika kunduppdrag och på så sätt säkerställa medarbetarens attraktionskraft i framtiden. Hos oss kan jag garantera att du aldrig "kommer bli bortglömd" i ditt uppdrag."Den pågående digitaliseringen och utvecklingen mot alltmer komplexa system skapar allt större utmaningar och via våra medarbetares löpande kompetensutveckling säkerställer vi att vi står rätt rustade för framtidens utmaningar. Inom affärsområdet Kritiska system jobbar vi mot en tydlig vision, att oberoende av bransch bli den ledande aktören inom utveckling av just kritiska system. Vi tar här och nu rejäla kliv i linje mot vår vision och här behövs du! Vill du vara med på vår resa att bli den ledande aktören inom området? Vi berättar gärna mera om dina möjligheter till utmanande och utvecklande uppdrag hos oss och hur det är att arbeta på Combitech. Ta en kontakt med antingen Henrik Ahlström henrik.ahlstrom@combitech.com , 0734189701 eller ansvarig rekryteringskonsult på AS&B Talents, Rickard Jonsson, rickard.jonsson@asb-talents.se , 0705587001 för mer information.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-31Arenius Schröder & Besterman Talents AB5838245