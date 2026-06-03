Hornö söker Läkare för visstidsanställning
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Läkarjobb / Enköping Visa alla läkarjobb i Enköping
2026-06-03
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Enköping
, Uppsala
, Ekerö
, Södertälje
, Solna
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som läkare vid institutionen ansvarar du för den medicinska och psykiatriska bedömningen av klienter som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Uppdraget innebär ett självständigt medicinskt ansvar i nära samverkan med institutionens ledning och tvärprofessionella team.
Genomföra medicinska och psykiatriska bedömningar vid inskrivning och under vårdtiden
Diagnostisera och behandla beroendesjukdomar och psykiatrisk samsjuklighet
Ordinera, följa upp och utvärdera läkemedelsbehandling
Genomföra suicidriskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder
Delta i upprättande och uppföljning av individuella behandlingsplaner
Medverka i neuropsykiatriska utredningar tillsammans med psykolog
Ge konsultation och handledning till personal i medicinska frågor
Fatta medicinska beslut som utgör underlag för vård enligt LVMKvalifikationer
Du är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat även i komplexa situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri
Erfarenhet av arbete med patienter med beroendeproblematik och psykiatrisk samsjuklighet
God kunskap om tvångsvårdslagstiftning (LVM, LPT, LRV)
God förmåga att arbeta självständigt och fatta medicinska beslut
Meriterande:
Specialistkompetens eller erfarenhet inom beroendemedicin
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet eller annan tvångsvård
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning. Vi ser gärna att man har möjlighet att arbeta v. 28-30 (tisdagar och fredagar)
Tjänstgöringen är dagtid.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 maj 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
745 98 ENKÖPING Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Kvalitetschef
Almir Karahodza +46104535902 Jobbnummer
9946362