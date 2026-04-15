Hornö söker en HR administratör
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Vår administration består idag av en Administrativ chef, en HR-generalist, en bemanningsplanerare, två administratörer och två HR-administratörer.
Administratörernas uppgift är att arbeta med stöd och service till hela verksamheten inom tre huvudsakliga områden: ekonomi, klientadministration samt personaladministration och rekrytering.
Vi söker nu dig som brinner för rekrytering och administration och som vill vara vår nya kollega.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Administrera samt hålla ihop rekryteringsprocesser och delta vid intervjuer och referenstagning.
Stöd till chefer i rekryteringsprocessen
Samarbeta med HR-generalist och bemanningsplanerare
Administrera lönesystem och schemaplanering
Övrigt förekommande administrationsarbeten
Delta i personalplaneringsmöten
Vår HR-enhet arbetar tätt tillsammans och för samtliga administratörer ingår att vid behov hjälpa till med diverse förekommande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra Enhetschefer.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning mot administration, rekrytering eller inom HR-området alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig.
Du som söker ska ha:
Erfarenhet av rekrytering.
Erfarenhet av administrativt arbete.
Förmåga att arbeta självständigt och vara noggrann.
En god samarbetsförmåga och social kompetens.Körkortskrav
Det är meriterande om du har:
Utbildning eller erfarenhet av att arbeta i systemen ReachMee, Primula, Besched.
Kunskap om kompetensbaserad rekrytering.
Kunskap om reglerna i lagen om offentlig anställning (LOA).
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 maj 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Vallby Hornö 17 (visa karta
)
745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Administrativ chef
Beatrice Malinaric Beatrice.Malinaric@stat-inst.se 0104535996 Jobbnummer
