Holy Kebab söker köksmedarbetare
Holy Kebab Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2025-12-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holy Kebab Group AB i Uppsala
, Täby
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Du kommer främst att arbeta i köket med förberedelser, matlagning, service och hantering av beställningar.
Vi utbildar dig i våra rutiner och vårt koncept, men vi söker dig som redan har erfarenhet av köksarbete. Har du dessutom jobbat med kebab tidigare är det ett stort plus.
Hos oss på Holy Kebab handlar jobbet lika mycket om teamwork som självständighet. Vissa pass arbetar du tillsammans med kollegor, andra sköter du på egen hand. Därför söker vi personer som trivs både med att arbeta ensamma och i grupp, som har ett naturligt servicetänk och gillar att möta gäster med energi och respekt.
Vi söker dig som
Har arbetat i restaurangkök tidigare (krav)
Är snabb, noggrann och van vid att jobba i högt tempo
Har grundläggande kunskaper i svenska
Är flerspråkig, meriterande
Är flexibel med arbetstider (dag, kväll, helg)
Vi erbjuder
Ett starkt team med god sammanhållning
Möjlighet till arbete på flera restauranger i Stockholm, vi finns även i Jönköping, Skövde och Uppsala
Intern utbildning inom vårt koncept och våra arbetsmetoder
En tydlig utvecklingstrappa där du börjar som köksmedarbetare, kan ta steget till ansvarig och på sikt utvecklas till ledare eller chef
Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande
Jobbtyp: Heltid / Deltid
Erfarenhet: Restaurang minst 1 år (krav)
Språk:
Svenska (krav)Engelska (krav)Arabiska (meriterande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6907537-1764630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Kebab Group AB
(org.nr 559383-4285), https://holykebab.teamtailor.com
Marknadsgatan 1 (visa karta
)
754 60 UPPSALA Arbetsplats
Holy Kebab Jobbnummer
9665577