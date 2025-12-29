Holy Kebab söker köksmedarbetare

Holy Kebab Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala
2025-12-29


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Holy Kebab Group AB i Uppsala, Täby, Jönköping eller i hela Sverige

Om rollen
Du kommer främst att arbeta i köket med förberedelser, matlagning, service och hantering av beställningar.
Vi utbildar dig i våra rutiner och vårt koncept, men vi söker dig som redan har erfarenhet av köksarbete. Har du dessutom jobbat med kebab tidigare är det ett stort plus.
Hos oss på Holy Kebab handlar jobbet lika mycket om teamwork som självständighet. Vissa pass arbetar du tillsammans med kollegor, andra sköter du på egen hand. Därför söker vi personer som trivs både med att arbeta ensamma och i grupp, som har ett naturligt servicetänk och gillar att möta gäster med energi och respekt.

Vi söker dig som

Har arbetat i restaurangkök tidigare (krav)

Är snabb, noggrann och van vid att jobba i högt tempo

Har grundläggande kunskaper i svenska

Är flerspråkig, meriterande

Är flexibel med arbetstider (dag, kväll, helg)

Vi erbjuder

Ett starkt team med god sammanhållning

Möjlighet till arbete på flera restauranger i Stockholm, vi finns även i Jönköping, Skövde och Uppsala

Intern utbildning inom vårt koncept och våra arbetsmetoder

En tydlig utvecklingstrappa där du börjar som köksmedarbetare, kan ta steget till ansvarig och på sikt utvecklas till ledare eller chef

Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande
Jobbtyp: Heltid / Deltid
Erfarenhet: Restaurang minst 1 år (krav)
Språk:
Svenska (krav)Engelska (krav)Arabiska (meriterande)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6907537-1764630".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Holy Kebab Group AB (org.nr 559383-4285), https://holykebab.teamtailor.com
Marknadsgatan 1 (visa karta)
754 60  UPPSALA

Arbetsplats
Holy Kebab

Jobbnummer
9665577

Prenumerera på jobb från Holy Kebab Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Holy Kebab Group AB: