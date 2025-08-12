Holmens FitnessCenter söker personal
2025-08-12
Medlemsrådgivare / Säljare med stort driv - Holmens Fitnesscenter
Vi söker dig som vill vara med och få fler människor att upptäcka träning och hälsa hos oss på Holmens Fitnesscenter.
Som Medlemsrådgivare/Säljare är din främsta uppgift att öka antalet medlemmar genom ett aktivt och målinriktat försäljningsarbete - både via möten på plats och genom proaktiv kontakt med potentiella kunder.
Tjänsten kan även kombineras med att du leder gruppträning och/eller arbetar som Personlig Tränare, beroende på din kompetens och intresse.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Boka och genomföra möten med potentiella medlemmar.
Ringa upp leads och tidigare intresserade kunder.
Delta i kampanjer och aktiviteter för att öka medlemsantalet.
Representera Holmens Fitnesscenter på interna och externa evenemang.
Aktivt bidra till att våra medlemmar når sina mål och känner sig välkomna.
(Vid kombinerad roll) Planera och leverera gruppträning eller personlig träning med hög kvalitet och engagemang.
Vi tror att du
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer.
Är resultatinriktad och motiveras av att nå och överträffa mål.
Brinner för träning, hälsa och att inspirera andra till en aktiv livsstil.
Trivs med försäljning och kundkontakt, både på plats och via telefon.
Är van att arbeta med dator och digitala verktyg.
Gärna tar initiativ och driver egna idéer för kampanjer och aktiviteter.
Vi erbjuder
Fast månadslön + generös provision vid försäljning och leverans.
Härliga kollegor och en inspirerande arbetsmiljö.
Möjlighet att delta på roliga och engagerande event.
Frihet att kombinera rollen med gruppträning och/eller personlig träning.
Chansen att hjälpa hundratals människor till ett sundare liv.
Meriterande
Utbildning och/eller erfarenhet inom friskvård, hälsa, träning eller försäljning är ett plus - men viktigast är din passion för att inspirera och motivera andra.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Älskar du träning och vill arbeta i en social, energifylld miljö?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team på Holmens Fitnesscenter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Mail
E-post: daniel@holmensfitness.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Holmens personal". Arbetsgivare Friskvårdskonsulenterna i Göteborg AB
(org.nr 556702-3667)
Kämpegatan 16 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Friskvårdskonsulenterna I Göteborg AB Jobbnummer
9455610