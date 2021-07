Holländsktalande kundtjänstmedarbetare - Onepartnergroup Ggvv AB - Butikssäljarjobb i Gislaved

Onepartnergroup Ggvv AB / Butikssäljarjobb / Gislaved2021-07-05Tenzo grundades 1934 och är ett privatägt företag inom möbelbranschen med huvudkontor i Smålandsstenar. Våra kunder finns på en bred internationell marknad med flera stora butikskedjor runt om i Europa. På Tenzo jobbar vi med egen produktutveckling, produktion samt marknad- och försäljningsorganisation. Tenzo ingår i den privatägda koncernen Gunnar Johansson Gruppen. Läs mer gärna mer om oss på tenzo.seVill du jobba i en internationell kundtjänstorganisation inom möbel- och inredningsbranschen och är en fena på holländska så kan detta vara en tjänst för dig då vi nu söker en kundtjänstmedarbetare som kommer arbeta främst mot våra holländska och belgiska kunder. Är du vår nya kollega?2021-07-05Vår kundtjänst i Smålandsstenar arbetar internationellt med kunder i olika delar av världen och har ett tätt samarbete med våra kontor i Tyskland, Holland och Frankrike. I denna roll kommer du vara vår kontakt mot kunder i Benelux samt stötta vår holländska säljare med säljmaterial. Orderregistrering, fakturering och reklamationshantering kommer ingå i dina arbetsuppgifter liksom att arbeta med våra onlinekunder i deras portaler med upplägg av nya artiklar samt administration av löpande orderhantering. Tillsammans med kund och ansvarig säljare kommer du planera och genomföra kampanjer samt göra uppföljning av dessa. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner och att utveckla vårt arbetssätt och i det arbetet kommer du vara delaktig tillsammans med dina kollegor.Vem är du?Som kundtjänstmedarbetare hos oss ser vi att du är en serviceminded person som drivs av kontakten med kunder och att ge den bästa möjliga service. Du är en noggrann och positiv lagspelare som trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du trivs att arbeta i ett högt tempo där du alltid har kunden i fokus och är prestigelös i kontakten och arbetet tillsammans med dina kollegor.Erfarenhetsmässigt ser vi att du tidigare har arbetat inom kundtjänst och även administration. Du talar och skriver holländska flytande, hanterar det svenska och engelska språket och det är meriterande om du hanterar franska. Vidare har du goda kunskaper och erfarenhet att arbeta med såväl Office-paketet som affärssystem och gärna även PIM system.Placeringsort: SmålandsstenarArbetstid: DagtidTillträde: Omgående eller enligt överenskommelseI denna rekrytering samarbetar Tenzo med OnePartnerGroup. Sista ansökningsdag är den 8 augusti. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jaana Fransson via jaana.fransson@onepartnergroup.se . För din information kommer vi behandla din ansökan efter vecka 30 på grund av semester. Du är självklart varmt välkommen att skicka in din ansökan under denna tid.Sista dag att ansöka är 2021-08-08OnePartnerGroup GGVV AB5848107