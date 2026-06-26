Högvoltstekniker till Kungälv!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv
2026-06-26
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, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
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Är du en noggrann och säkerhetsmedveten tekniker som vill arbeta med framtidens fordonsteknik? Hos oss får du chansen att arbeta med avancerad el- och batteriteknik i en bransch som växer snabbt.
Dina arbetsuppgifter som Högvoltstekniker
• Felsöka, serva och reparera högvoltskomponenter såsom batterier, laddsystem och elmotorer.
• Utföra diagnostik med hjälp av datorverktyg och specialutrustning.
• Arbeta med säkra rutiner för av- och påkoppling av högvoltssystem.
• Genomföra tester och isolationsmätningar för att säkerställa funktion och säkerhet.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
• Genomförd högvoltsutbildning/certifiering (meriterande om du redan är behörig enligt branschstandard).
• Erfarenhet av arbete med elfordon, elinstallation eller fordonsservice.
• God förståelse för elsäkerhet och rutiner.
• Noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för detaljer.
• B-körkort Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6332397-2073361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Kungälvs sjukhus (visa karta
)
442 34 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981151