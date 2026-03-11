Högvoltstekniker till bilföretag på Östermalm

Som högvoltstekniker hos vår kunds bilföretag på Östermalm kommer du att arbeta i en modern verkstad med fokus på el- och hybridfordon. I rollen ingår ansvar för säker hantering, felsökning och reparation av högvoltsystem samt samarbete med övriga tekniker för att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet. Du får möjlighet att vidareutveckla din specialistkompetens och bidra till ett tryggt och säkert arbetsflöde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra felsökning, reparation och underhåll av högvoltsystem enligt tillverkarens anvisningar och företagets säkerhetsrutiner.
Genomföra diagnostik med diagnosverktyg och läsa av fordonsstyrsystem för att identifiera felkällor.
Utföra säkra avställnings- och återställningsrutiner för högvoltssystem samt dokumentera utförda åtgärder i verkstadssystemet.
Byta komponenter, kablage och batteripaket samt kontrollera funktion och kvalitet före återlämning till kund.
Samarbeta med kundmottagning, kollegor och teknisk support för att säkerställa effektiva arbetsflöden och hög kundservice.
Följa och bidra till utvecklingen av företagets rutiner för säkerhet, arbetsmiljö och miljöhantering vid arbete med högspänning.Kvalifikationer
Yrkesutbildning inom fordonsteknik, elteknik eller motsvarande erfarenhet med inriktning mot högvolt och elfordon.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med högvoltssystem i fordon
Kunskap om säkerhetsrutiner vid arbete med högspänning och certifikat eller utbildning inom högvolt (HV-utbildning) är meriterande.
Erfarenhet av diagnostikverktyg och elektroniska styrsystem samt grundläggande datorvana för dokumentation.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsfokuserad med förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Körkort B
Vad vi erbjuder
Arbete i en modern och välutrustad verkstad på Östermalm
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom högvolt och elfordon.
Marknadsmässig lön och anställningsvillkor
En inkluderande arbetsplats där säkerhet, kvalitet och personlig utveckling uppmuntras.Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och ditt CV redan idag.
