Högstadielärare ma/no, teknik
2026-03-11
I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen - idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rika natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.
Sanduddens skola expanderar och flyttar in i helt nya lokaler augusti 2026. Nu har du chansen att söka ett arbete som lärare på vår skola - en skola där personalomsättningen är låg, där elever trivs och når goda studieresultat. Vi söker nu ca 2 lärare med något eller några av ämnesbehörigheterna för ma/no/tk. Vårt nya högstadium innebär att du som ämneslärare kommer få möjlighet att bygga upp något nytt, i samarbete med ett härligt gäng elever och kollegor i vårt arbetslag årskurs 7. Tjänsten kan även delvis innehålla undervisning i andra stadier.
Inom skolan arbetar vi i årskursarbetslag, där personalen samverkar kring eleverna. Samarbetsklimatet mellan kollegorna på Sanduddens skola är positivt, öppet och tillåtande - och vi står enade i gemensamma förväntningar och förhållningssätt.
I mötet med vår skola vill vi att eleverna ska känna att de får, de kan, de vill och de vågar. Att eleverna blir självständiga, får ökat självförtroende, stärkt självkänsla och en tilltro till sin egen förmåga. Att de får utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela. Att de har en vilja och tro på att själv kunna påverka, är aktiva, ställer frågor, gör egna val, vågar utmana sig själva och känner fortsatt lust till lärande.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget är du en lärare som:
är utbildad lärare/har lärarlegitimation med behörighet att undervisa ma/no/tk
har god kompetens att undervisa i dina ämnen
ser vikten av att bygga trygga grupper som en förutsättning för lärande
är väl förtrogen med att arbeta med betyg och bedömning
ser all personal som finns med under skoldagen som en tillgång och tillsammans bildar ni ett team för att skapa bästa förutsättningarna för eleverna
deltar i skolans kompetensutveckling och verkar för det kollegiala lärandet. Du bidrar med dina idéer och är delaktig i skolans olika utvecklingsområden
har god förmåga att ansvara för, planera, genomföra och följa upp undervisningen
förstår vikten av att undervisningen du bedriver ska vara kreativ och stimulerande samtidigt som din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och forskning
Vi värdesätter din ansvars- och samarbetsförmåga, din noggrannhet och din omsorg om eleverna samt ditt glada och positiva sätt.
Tillträde: 2026-08-10
Omfattning: Heltid/Deltid
Tillträde: 2026-08-10

Omfattning: Heltid/Deltid

Anställningsform: Tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115085". Omfattning
