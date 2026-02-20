Högsta förvaltningsdomstolen söker arkivhandläggare
Sveriges Domstolar, Högsta förvaltningsdomstolen
2026-02-20
Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Vid Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 85 personer. Utöver justitieråden finns en kanslichef, beredningschefer, en chefsadministratör, justitiesekreterare, beredningsjurister, domstolshandläggare samt administrativ personal. Högsta förvaltningsdomstolens lokaler är vackert och centralt belägna i historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.
Den administrativa enheten ansvarar för administrationen på domstolen genom att stödja den beredande och dömande verksamheten. Enheten har också till uppgift att tillhandahålla service åt allmänheten. Arkivet är en del av den administrativa enheten.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som arkivhandläggare vid Högsta förvaltningsdomstolen erbjuds du stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i en samhällsviktig verksamhet. Du kommer att tillsammans med domstolens arkivarier hantera allehanda uppgifter i domstolens arkiv.
Du kommer få ta ett stort eget ansvar gällande utlämnande av allmän handling till allmänheten, myndigheter och andra intressenter. Detta inkluderar att bemanna telefontider, besvara förfrågningar per mejl samt mottagande av besökare i receptionen. Utöver detta kommer du att arbeta med diverse arkivvårdande arbetsuppgifter såsom migrering av handlingar, insortering av domar och beslut samt andra administrativa uppgifter som förekommer i ett arkiv.
Tillsammans med övriga arkivmedarbetare driver du arbetet framåt, är delaktig i att se över och förvalta styr- och rutindokument för domstolen, och säkerställer att domstolen lever upp till gällande lagar och förordningar.
Eftersom arkivfunktionen ingår i den administrativa enheten, kan dessutom andra arbetsuppgifter bli aktuella vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom arkivvetenskap.
• God datorvana och erfarenhet av datorn som arbetsredskap.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med arkivfrågor på en domstol eller med utlämnande av allmän handling.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och har ett gott omdöme. Du anpassar dig lätt till nya förutsättningar och har en god förmåga att prioritera bland olika arbetsuppgifter. Du kan hantera stressiga situationer, och besitter en hög arbetskapacitet. Du skapar goda relationer till kollegor och bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete. Det är också viktigt att du har en utpräglad känsla för service och kvalitet. Du är utvecklingsinriktad och har förmåga att se till helheten och till verksamhetens bästa.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhetsmedvetande. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Den administrativa enheten och arkivfunktionen är en liten grupp med ett stort ansvar varför vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningens omfattningAnställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månaderOmfattning: Heltid. Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
AnsökanAnsök senast den 15 mars 2026. Ange referens HFD2026/150
Du är välkommen att söka tjänsten genom att göra en digital ansökan via rekryteringssystemet Visma.
LönIndividuell lönesättning.
AnställningAntal annonserade arbetstillfällen: Ett.
KontaktpersonerToni Valjus och Peter Holm, arkivfunktionen, tel. 08-561 676 00.Johanna Carlsson, chefsadministratör, tel. 08-561 676 00.
Fackliga företrädareBibliotekarien Fredrik Larsson (fackförbundet Saco) och domstolshandläggarna Louise Johansson och Karl Åhammar (fackförbundet ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-561 676 00. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sveriges Domstolar, Högsta förvaltningsdomstolen Kontakt
Arkivarie
Peter Holm 08-561 676 00 Jobbnummer
9754893