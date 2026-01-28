Högskoleingenjör till högteknologiskt företag
Afry AB / Datajobb / Täby Visa alla datajobb i Täby
2026-01-28
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Täby
, Danderyd
, Sollentuna
, Solna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-01-28Beskrivning av jobbet
Vi söker en systemingenjör/integratör till vår kund i Täby. Kunden är specialiserad på laserritare för fotomaskritning. Deras teknik används i nästan alla skärmar i applikationer som TV-apparater, datorer och surfplattor.
Som systemingenjör/integratör kommer du att arbeta både praktiskt med system, men också utföra teoretisk analys av systemprinciper.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
• Integrera nya delsystem i det kompletta systemet
• Verifiera system- och delsystemsfunktionalitet
• Kalibrera och finjustera systemet för att uppfylla specificerad prestanda
• Avancerad felsökning och analys
• Bearbeta och mäta masker
• Bygga prototyper och testbänkar
Den långsiktiga möjligheten för denna roll är att delta i installationsprojekt internationellt - en fantastiskt möjlighet för rätt kandidat!Kvalifikationer
För att passa bra för denna roll tror vi att du har:
• En högskoleingenjörsexamen (helst inom maskinteknik, elektronik eller motsvarande). Du är antingen nyutexaminerad eller har redan samlat på dig viss erfarenhet.
• Du har ett praktiskt handlag och ett intresse för tekniska lösningar även utanför arbetet - kanske genom att serva din egen bil, konstruera egna hjälpmedel, eller felsöka och reparera hushållselektronik på fritiden.
• Det viktiga är att du är ivrig att bidra och fortsätta utveckla produkter i världsklass.
• Du är mycket motiverad och kan ta ansvar för att driva din egen utveckling och dina processer. Du gillar att fatta analytiska beslut och fokusera på lösningar snarare än problem.
• Du har ett allmänt och genuint intresse för teknik.
• Dina kommunikationsförmåga är god och du skriver och talar engelska flytande. Att kunna svenska i tal och skrivt anses vara mycket meriterande.
• Eftersom internationella resor kommer att vara relevanta är reslust så småningom nödvändig.
Meriterande:
• Kunskaper inom Linux/Unix, litografiprocess och erfarenhet från renrumsarbetsmiljö är mycket uppskattade men inte ett krav.
Ytterligare information
AFRYs Future Graduate Program sker i samarbete med ett externt företag vars ambition efter avslutat Future-uppdrag är att erbjuda konsulten en fast anställning i sin organisation.
Läs mer om vår Future-väg här https://afry.com/sv/afry-future-graduate-program
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner Ellinor Dahlqvist, Ellinor.Dahlqvist@afry.com
Kandidatutvärdering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen att söka, senast den 6e Mars.
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12836T". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9710229