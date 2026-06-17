Högbo ridklubb söker en engagerad ridlärare
Högbo Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sandviken Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sandviken
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högbo Ridklubb i Sandviken Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Vill du arbeta i en verksamhet där gemenskap, kvalitet och utveckling står i centrum? Högbo Ridklubb söker en erfaren ridlärare som vill vara med och skapa en trygg, inspirerande och välorganiserad ridskola.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor och möta elever i alla åldrar, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, tydlig pedagogik och en positiv miljö där både elever och hästar utvecklas.Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra ridlektioner med struktur och tydlig progression
Undervisa barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer
Delta i utbildning och vidareutveckling av ridskolehästar
Medverka i den dagliga driften av verksamheten, inklusive stalltjänst
Hantera administrativa uppgifter kopplade till undervisning och planering
Delta vid tävlingar och arrangemang, vilket innebär arbete vissa helgerKvalifikationerKvalifikationer
Utbildning Ridlärare Level 1 eller motsvarande utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
Erfarenhet av undervisning inom ridskola
B-körkort
Meriterande:
Flerårig erfarenhet som ridlärare eller instruktör
Dokumenterad vana att arbeta med barn och unga
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till helheten. Du har ett strukturerat arbetssätt och skapar trygghet genom tydlig kommunikation och god planering.
Du har lätt för att möta elever i olika åldrar och anpassar din undervisning efter individ och grupp. Vi värdesätter att du är initiativtagande, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att utveckla både verksamheten och människorna i den.
Om arbetsplatsen
Högbo Ridklubb är en etablerad förening med både ridskola, uppstallning och tävlingsverksamhet. Anläggningen håller hög standard och erbjuder goda möjligheter att bedriva kvalitativ undervisning.
Det finns möjlighet att stalla upp egen häst vid anläggningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@hrk.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högbo Ridklubb
Norrsidav 22 (visa karta
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811 35 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ridskola Kontakt
Verksamhetschef
Lotta Sjöberg 076-196 88 26 Jobbnummer
9968421