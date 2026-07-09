Hmshost/avolta Söker Assistant Store Manager Till Espresso House
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2026-07-09
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Om du trivs i en roll där samarbete, service och ledarskap står i centrum, då kan detta vara nästa steg i din karriär. Vi söker nu en Assistant Store Manager till konceptet Espresso House hos Avolta på Arlanda flygplats.
Om rollen
Som Assistant Store Manager innebär ditt arbete att du, tillsammans med din Store Manager, driver Espresso House på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Du kommer att vara Store Managerns högra hand när det kommer till försäljning, resultat och personalansvar. I rollen som Assistant Store Manager hos HMSHost/Avolta ansvarar du tillsammans med Store Manager för den dagliga driften samt säkerställer god service och kvalitet på enheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tillsammans med restaurangchefen ansvarar du för att verksamheten drivs framåt och arbetar med till exempel driftsansvar, försäljningsresultat, arbetsmiljö och bemanning
• Följa upp restaurangernas rutiner och säkerställa att matsäkerheten efterlevs
• I rollen ingår administrativt arbete såsom planering och bemanning av personal samt schemaläggning och tidrapportering i Etime
• Bistå restaurangchefen med rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare.
• Starkt fokus på att erbjuda enastående kundservice, med förmåga att hantera gästklagomål och säkerställa att varje gästupplevelse är positiv.
· Arbeta i drift tillsammans med teamet och leverera den bästa servicen till våra gäster
Vem är du?Publiceringsdatum2026-07-09Kompetenser
• Har tidigare erfarenhet inom café eller restaurangarbete och är redo för att ta nästa steg i karriären mot en ledande roll
• Är trygg, lösningsorienterad och tar initiativ om problem uppstår
• Drivs av att leverera resultat och samtidigt som du stöttar och utvecklar dina kollegor
• Erfarenhet av att leda och motivera ett team av restauranganställda, med förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö och upprätthålla höga standarder.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Har erfarenhet från att jobba mot uppsatta mål och förstår vikten av uppföljning
• Förmåga att organisera och planera arbetsflödet effektivt, inklusive schemaläggning, beställning av varor och övervakning av restaurangens dagliga verksamhet.
• God förståelse för hygien- och säkerhetsföreskrifter inom restaurangbranschen, med förmåga att säkerställa att restaurangen uppfyller alla regler och bestämmelser.
• Förmåga att samarbeta effektivt med andra avdelningar inom restaurangen, såsom kökspersonal, serveringspersonal och marknadsföringsteam.
Vi erbjuder
HMSHost Sweden AB är medlem i VISITA, har kollektivavtal med HRF & Unionen vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och lön enligt avtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalparkering och personalrabatt på våra egna enheter och taxfreebutikerna samt vår internationella Training Academy för din personliga utveckling.Om tjänsten
Detta är en heltidsanställning. Arbetet är fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och kvällar. Du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året.
Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Säkerställ gärna att dina senaste fem år kan styrkas i form av betyg och intyg och förbered dig innan en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://hmshost.work/Sweden
Pelargången 1e (visa karta
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190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Hmshost/avolta Stockholm - Arlanda Jobbnummer
9998739