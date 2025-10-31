HLU-handläggare Bostadsförvaltning
Vi söker en HLU-handläggare till ett kommunalt bostadsbolag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär helhetsansvar för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval. Du ansvarar för att ge information, ta emot beställningar, följa upp arbeten och bidra till utveckling och förbättring av verksamheten med fokus på kund och affär.

Dina arbetsuppgifter
Ge information, svara på frågor och ta emot beställningar från hyresgäster och kollegor gällande lägenhetsunderhåll och tillval
Beställa och tidsätta arbeten hos entreprenör samt följa upp uteliggande beställningar
Fakturahantering
Ekonomisk uppföljning och analyser - ta fram rapporter och underlag för budget, prognoser och prissättning av produkter
Driva och utveckla utbud med fokus på kund och affären
Vara aktiv i upphandlingar och inom avtalsuppföljning; hålla driftmöten med entreprenörer
Medverka och bidra till förbättringsarbete, uppföljning och vidareutveckling av verksamheten
Registervård i Fast2
Uppföljning av statistik
Upprätthålla aktuell dokumentation inklusive utbud och prislista
HLU- och tillvalsutställning tillsammans med kommunikation och kundservice
Arkivering av hyresgästavtal och beställningar
Aktivt bidra till att enheten uppnår sina mål
Krav (OBS, obligatoriska)
Gymnasieutbildning. Kunskaper i ekonomi och analytiskt tänkande antingen genom utbildning eller genom arbetslivserfarenhet minst 1 år. Erfarenhet av att hantera beställningar kopplade till avtal, erfarenhet av fakturahantering. Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat kundtjänstarbete där du självständigt hanterat egna ärenden. Erfarenhet av att ha jobbat i Excel samt god datorvana från flera program, minst 7. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt förstå engelska i samtal.
Meriterande
Arbetat i Fast2. Vana från hyresadministration. Erfarenhet från fastighetsbranschen. Dina personliga egenskaper
Positiv, serviceinriktad, engagerad och initiativtagande. Förmåga till helhetssyn. Flexibel och anpassningsbar. Strukturerad och noggrann. Kommunikativ och hög samarbetsförmåga. Snabblärd och god förmåga att sätta sig in i nya arbetssätt och system. Hög personlig mognad. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9583681