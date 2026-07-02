HLL söker Bodservicetekniker till Norrtäljedepån

HLL Hyreslandslaget Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Norrtälje
2026-07-02


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Vi tror på att hjälpa varandra, dela kunskap och bygga något starkt tillsammans. Hos oss är du inte bara en del av ett team – du är med och gör skillnad varje dag.
Vi söker just nu en servicetekniker till vår depå i Norrtälje där du kommer att arbeta med våra bodar och bodetableringar. Är du en lösningsorienterad och praktiskt lagd person som trivs med att arbeta i team där man stöttar och ställer upp för varandra? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Om jobbet som bodservicetekniker
Som bodservicetekniker ansvarar du för service och underhåll av våra bodar och bodetableringar. Jobbet innefattar snickeri, målning och el, såsom byte av armaturer, eluttag och installation av varmvattenberedare samt beställningar av reservdelar. Du kommer att arbeta både inom- och utomhus samt service ute hos kund. Arbetet innebär ett nära samarbete med dina kollegor på depån där ni stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är en noggrann och lösningsorienterad person som fokuserar på kvalité och god service. Du har en förmåga att arbeta strukturerat även om tempot ökar och kan prioritera om när förutsättningarna förändras. Framför allt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bidrar till att teamet når gemensamma mål.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• God teknisk förståelse och intresse
• Kunskap inom snickeri och V/A
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• El-utbildning eller erfarenhet av elarbete
• Utbildning och certifiering i Fallskydd, Säkra Lyft, Ställning samt Lift
• Truckkort
Hos oss får du
🤝 Ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra 🚀 En varierad vardag med möjlighet att utvecklas 🔧 Arbeta nära teknik, maskiner och kunder 💬 En arbetsplats där din inställning och ditt engagemang gör skillnad
Vi tror på laget före jaget. Att hjälpas åt, dela kunskap och arbeta tillsammans för att skapa både resultat och trivsel är en självklarhet. Vi tror på engagemang, samarbete och att man når längst när man utvecklas tillsammans.
Några av våra ledord
# Klart att det går
# Lita på magkänslan
# Investera är växa

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Vi önskar dig en härlig sommar! Under semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt, vi återkommer så snart vi kan.

Om företaget
Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 26 depåer runt om i landet, varav 17 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar.
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki på mejladress: hanna.luokkamaki@hllab.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970269-2082903".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HLL Hyreslandslaget Sverige AB (org.nr 556887-4753), https://hll.teamtailor.com
Backtorpshöjden (visa karta)
761 97  NORRTÄLJE

Arbetsplats
HLL Hyreslandslaget

Jobbnummer
9989849

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