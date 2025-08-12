Hkv Stab Pers Söker En Administratör
Vill du vara med och bidra till Försvarsmakten tillväxt och utveckling? Söker du en administrativ roll där ditt arbete erbjuder bredd och eget ansvar? Är du en lagspelare med hög servicekänsla som trivs i en stöttande roll? Då kan detta vara rollen för dig!
Högkvarterets stabsavdelning personalsektionen söker nu en administratör. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
HR sektionen ingår i Högkvarteret stabsavdelning (HKV Stab). Vid HKV STAB säkerställs service och stöd vid förbandet Högkvarteret. Här samlas stödfunktionerna för den interna säkerheten, personal-, ekonomi-, logistik- och fastighetsförvaltning och utveckling för förbandet inom dessa områden. HR sektionen består för närvarande av 25 medarbetare. Arbetslaget präglas av en god samarbetsanda med fokus på resultat och arbetsglädje.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som administratör stöttar du HR sektionen med diverse administrativa uppgifter, till exempel hantering av semesterlistor, handläggning av pendlingsbeslut, flyttersättning, beställning av behörigheter och skiftesplanering för avdelningen.
En viktig del av arbetet är att förbereda och genomföra återkommande arbetsmöten som rör hela avdelningen, utskick av kallelser och upprättande av protokoll.
Du säkerställer att expeditionstjänsten bedrivs enligt gällande regelverk, vilket bland annat innebär hantering av arkiv och personalakter.
Du bidrar aktivt till sektionens utvecklingsarbete och är beredd att ta ledningen i olika projekt. I tjänsten ingår även att handlägga utlämningsärenden.
I rollen arbetar du nära och stödjer HR sektionen. Din roll blir att agera "spindeln i nätet" och dina arbetsuppgifter har stort fokus på administration, struktur och ordning och reda.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet i en administrativ roll, gärna inom HR eller ekonomi i större organisation, gärna myndighet
• Du har goda kunskaper i Office 365, framförallt Word och Excel
Dina personliga egenskaper
Du är pålitlig, lojal och har en hög grad av integritet samt ett starkt säkerhetsmedvetande. Med ditt förtroendeskapande förhållningssätt bidrar du till ett gott samarbete och förstår vikten av att fungera väl i arbetslaget. Vi söker dig som arbetar systematiskt och organiserat, och som har en välutvecklad förmåga att ta ansvar och initiativ.
Du har mycket god administrativ förmåga och trivs i en roll där du dagligen möter och samarbetar med många olika människor. Det kräver att du har hög social kompetens, god samarbetsförmåga och en utpräglad serviceanda. Samtidigt är du noggrann, strukturerad och har en stark känsla för kvalitet och säkerhet i ditt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Aktuell och relevant erfarenhet av PRIO/SAP, VIDAR
• Aktuell och relevant erfarenhet av SharePoint
• Erfarenhet av annat serviceinriktat administrativt arbete
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Detta är en civil befattning
Sysselsättningsgrad. Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snaraste, efter överenskommelse
Tester kan förekomma i processenKontakt
För frågor om befattningen är du välkommen att kontakta Stf Sektionschef Marina Razola Ismail eller HR-specialist Elin Dahlqvist.
Fackliga företrädare
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (Officersförbundet, OFR/O)
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-02. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
