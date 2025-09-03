Hjulskiftare | Volvo Car Sörred | Göteborg
2025-09-03
Hjulskiftare till Volvo Car Sörred!
Nu söker vi på Lernia Bemanning positiva och kundfokuserade personer som vill vara med och bidra till Volvo Car Retails framgångar.
Om Volvo Car Retail
Volvo Car Retail är en del av Volvo Cars och erbjuder nya och begagnade bilar samt verkstad- och servicetjänster av Polestar och Volvo. Genom hållbara produkter, innovativa lösningar och laddade upplevelser vill Volvo Car Retail göra betydande skillnad varje dag för våra kunder, anställda, branschen i stort och generationer på väg. Och vi gör det tillsammans. Vi finns representerade på 16 anläggningar i Stockholm, Göteborg och Enköping samt består av ca 800 medarbetare.
Om uppdraget
Som hjulskiftare på Volvo Car Retail kommer du arbeta under en intensiv säsong när Volvo- och Polstarkunder behöver byta till vinterdäck. Dina arbetsuppgifter inkluderar att skifta hjul på bilar, förbereda och hantera hjulen inför skiftet, eller att arbeta med administrativa uppgifter. Arbetet kräver hög servicekänsla, kvalitet och säkerhet, samt att vara noggrann under tidspress. Du kommer arbeta i ett team där alla behövs för att bidra till högsta kundnöjdhet.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med däck och fälg i en däckverkstad. Vi tror att du som söker inte har något emot att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. Vidare ser vi att du gillar lagarbete samt möte med kunder. Arbetet är fysiskt krävande och arbetstempot är högt. Det är därav bra om du är i god fysisk form samt uppskattar ett fartfyllt arbete i en dynamisk miljö.
Formell kompetens
• B-körkort
• Godkänt i kärnämnena på gymnasienivå
• Flytande svenska
• Fordonserfarenhet är meriterande
OM ANSTÄLLNINGEN
• Anställningsform: Visstidsanställning hos Lernia under perioden med god möjlighet till förlängning.
• Placeringsort: Göteborg
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Tillträde: mitten av oktober
• Dagtid
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via e-post, emil.emanuelsson@lernia.se
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9490730