Hjulskiftare, Hässleholm
2025-08-26
Företaget grundades 1952 och med vår långa erfarenhet är vi trygga med att påstå att vi kan bilar och är stolta att kunna erbjuda våra kunder produkter med den senaste tekniken för den optimala kundupplevelsen. Göinge Bil Invest-koncernen består av tre olika grenar, Göinge Bil Personbilar, Göinge Bil Lastvagnar samt våra Toyotabolag.
Våra 14 anläggningar finns utspridda i Skåne och Kronobergs län och hela koncernen har ca 250 anställda och omsätter ca 2 Mdkr. Bolagen är återförsäljare med tillhörande verkstadsauktorisation för Renault och Toyota person- och transportbilar, Dacia, Lexus, XPENG, BYD transportbilar samt för Volvo Lastvagnar. Våra verkstäder servar även övriga märken och genom samarbete med Däckteam tar vi hand om allt som rör däck. Vidare erbjuder vi hyrbil genom Hertz samt att vi har anläggningar för Tanka, Tvätta och Ladda på flera orter. Göinge Bil strävar efter att erbjuda den bästa möjliga service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon och arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar kvalitet, säkerhet och miljö.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som hjulskiftare arbetar du i huvudsak med att skifta hjul, vidare kommer du vara behjälplig vid eventuella kundfrågor och kanske även viss hantering av däckhotellet. Vår målsättning är att alla kunder som kommer hit skall få ett vänligt och seriöst bemötande och gå härifrån och vara helnöjda med kvalitén på utfört arbete. Detta kan vi endast uppnå genom medarbetare som trivs och som gillar att ge service till våra kunder.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med tidigare erfarenhet, men du behöver inte ha särskilda förkunskaper eftersom vi utbildar dig på plats. Du har dock god hand med verktyg och maskiner och gärna ett genuint bilintresse. B-körkort är ett krav. För att lyckas i rollen krävs att du är arbetsvillig, stresstålig, noggrann och fysiskt stark då tunga lyft förekommer. Som person är du en lagspelare och du är trygg i dig själv, flexibel och hjälpsam. Du strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar och ser service som en naturlig del av ditt arbete. Det är viktigt för dig att vilja bidra till en god stämning och gemenskap med dina kollegor på arbetsplatsen.
ÖVRIGT
Tjänsten löper från mitten på oktober och ca1,5 månad framåt. Tjänsten är en säsongsanställning, tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag.
