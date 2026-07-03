Hjullastarförare till Stockholm-Spånga
WeStaff Sweden AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-07-03
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WeStaff Sweden söker nu en hjullastarförare till ett Branschledande företag i Stockholm-Spånga. Uthyrningsuppdraget startar omgående och pågår löpande.
Är du driven, engagerad och söker nya spännande arbetsuppgifter? Vi erbjuder dig en familjär arbetsplats med god teamkänsla.
Vår kund är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har – om och om igen.
Om Jobbet:
Du kommer främst att arbeta med återvinning och sortering av avfall med arbetsmaskiner så som Hjullastare & truck med behörighet C2 och licens för anläggning, du kommer både att hantera gafflar och skopa.
En viktig del i ditt arbete blir att leverans kontrollera inkommande material för att säkerställa kvalité, uppmärkning och rätt lagring av material & avfall.
Dagtid: måndag-fredag, 07:00-16:00
Arbetsort: Spånga-Stockholm
Företagen har kollektivavtal.
Vem är du?
Som person är du driven och arbetsam och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. I ditt arbete är du självgående och initiativtagande och inte rädd för att hugga i när det behövs. På grund av arbetets art är det viktigt att du har en grundläggande fysik och förmåga att ta till dig ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel. Vidare krav för denna tjänst är:
• Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom industri, återvinning eller logistik -Hjullastare & Truckkort och rätt behörighet -God kunskap i både svenska och engelska språket i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erbjudande:
Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
Anställningsvillkor med marknadsanpassad lön, kollektivavtal, pension, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag osv.
Kompetensutvecklingsmöjligheter
Som arbetsgivare erbjuder vi trygga anställningsvillkor.
WeStaff & kundföretaget innehar kollektivavtal.
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige.
Vi är kollektivanslutna samt är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018436-2085746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9992249