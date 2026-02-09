Hjullastarförare till Norrbotten
N Kraft Bemanning AB / Maskinförarjobb / Luleå Visa alla maskinförarjobb i Luleå
Till snabbväxande bemanning och rekrytering bolaget N Kraft Bemanning söker vi dig som är driven, passionerad och vill jobba med Sveriges främsta bygg- och entreprenadföretag!
Om tjänsten:
En hjullastarförare ansvarar för att köra och underhålla hjullastare för att flytta och hantera material på en arbetsplats. Det är viktigt att hjullastarföraren har god förståelse för arbetsplatsens layout och planering, samt förmåga att bedöma säkerhetsrisker och vidta lämpliga åtgärder för att undvika olyckor.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Köra hjullastare för att transportera och flytta material på arbetsplatsen, t.ex. sand, grus, jord, sten eller annat material.
Utföra rutinunderhåll på maskinen, som att smörja, kontrollera oljor eller rapportera felaktigheter till reparatörer.
Följa anvisningar och säkerhetsregler när man utför arbete på arbetsplatsen.
Arbeta tillsammans med arbetsledare, andra maskinförare, arbetslag och andra yrkesgrupper som t.ex. markarbetare, anläggningsarbetare.Kvalifikationer
Erfarenhet av olika storlekar av hjullastare är meriterande
Förarbevis/utbildningsbevis för hjullastare
B-körkort
Teamarbete och kommunikationsförmåga.
Kontakt & ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig, Carl -David Almqvist på carl-david@nkraft.se
Vi tillämpar löpande urvalsarbete och uppmanar dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser med stort intresse fram emot din ansökan.
Se tjänsten och sök på https://www.nkraft.se/jobs/2647452-hjullastarforare
Vi ser fram emot din ansökan!
Om N Kraft Bemanning
N Kraft Bemanning är en snabbt växande bemannings- och rekryteringsbyrå som stolt samarbetar med några av Sveriges främsta bygg- och entreprenadbolag i Norrbotten. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder högkvalitativ arbetskraft och att hjälpa dem att fylla sina bemanningsbehov. Hos N Kraft är vår personal vår högsta prioritet. Vi strävar efter att varje anställd ska trivas i sitt jobb och att fortsätta utveckla sina färdigheter oavsett vilken uppdragsgivare de arbetar för. Vi tror att nöjda och motiverade medarbetare är nyckeln till en framgångsrik organisation och vi ser till att ge våra anställda de resurser och verktyg de behöver för att lyckas i sina uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta
972 31 LULEÅ Kontakt
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se Jobbnummer
9732880