Hjullastarförare till Kläpp avfallsanläggning
2025-09-04
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Publicering sdatum2025-09-04
Vi söker nu en engagerad hjullastarförare till vår anläggning på Kläpp. Verksamheten omfattar sortering och omlastning av avfall samt återvinningscentral.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats med god kamratskap och varierande arbetsuppgifter. På anläggningen arbetar olika grupper från Renova och totalt är vi cirka 40 medarbetare som utgår från Kläpp. Du kommer att ingå i en mindre grupp på tre personer som, förutom att köra hjullastare, ansvarar för den dagliga driften av anläggningen. Här arbetar vi nära tillsammans och stöttar varandra i vardagen.
Vår kärnverksamhet är återvinning och behandling av avfall, vilket gör oss till en viktig del av Renovas affärsområde Återvinning och en nyckelspelare i arbetet för en hållbar framtid.
Arbetets huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar maskinkörning, lastning, lossning och tömning av fraktioner. Även snöröjning och halkbekämpning vintertid ingår. Du ansvarar för arbetsmaskin, maskinskötsel och tillhörande redskap samt daglig tillsyn. Även mindre reparationer ingår, såsom byte av hydraulslang samt skopskär och svetsreparationer av skopa eller grip. Varierat arbete mellan plockmaskin och hjullastare ingår, utöver huvudmaskinen som är hjullastare.
Vi deltar i utvecklingen av anläggningens drift genom ett aktivt förbättringsarbete som grundar sig i ett driv och engagemang från medarbetarna.
Arbetet omfattar även att delta som tekniker i daglig drift vid anläggningen såsom:
• In- utvägning av de olika fraktionerna samt uppföljning av mängderna.
• Genomföra avfallskontroller av inkommande och utgående fraktioner. Avfallskontrollen omfattar okulär kontroll vid tömning, kontroll av kvalitet av utgående material samt rapportering till vågkontor kring avvikelser.
• Hjälpa kunder med vägning och frågor gällande avfallet.
Arbetet ska utföras enligt anläggningens tillstånd, driftrutiner, mål och liknande styrande dokument, där ingår bland annat:
• Daglig rondering samt underhåll och drift av teknisk utrustning/maskiner, reningsverk och liknande.
• Utföra skötsel av alla ytor på och i anslutning till anläggningen såsom underhålls-, reparations-, städnings-, snöröjnings- och tillsynsuppgifter.
• Delaktigt FörbättringsarbeteKvalifikationer
• Gymnasieutbildning med inriktning teknik, process, drift eller motsvarande.
• Goda administrations- och IT-kunskaper.
• Hjullastarkort och grävmaskinskort.
• B-körkort.
• Tala, förstå och skriva svenska på självständig nivå.
• God mekanisk och teknisk förståelse och handlag är meriterande.
• Truckkort är meriterande
Viktiga egenskaper som vi på Renova värdesätter för tjänsten är att du är mångsidig, flexibel samt kommunikativ. Ett väl utvecklat ordningssinne och goda administrativa färdigheter krävs i rollen. Vi ser också att du har ett service- och kundinriktat arbetssätt. Du ska kunna jobba självständigt, samtidigt som du är en positiv lagspelare som har lätt för att samarbeta. Du är är ansvarsfull och noggrann. Eftersom arbetet innebär vissa fysiskt ansträngande moment, bör du vara i god fysisk form. Självklart har du ett intresse för miljöfrågor!
ÖVRIGT
Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi på Renova en viktig roll att fylla. Du erbjuds en trygg anställning med goda förmåner och arbetsvillkor oavsett var i livet du befinner dig. Vi vill att medarbetare på Renova ska hålla hela yrkeslivet och även efter och vi strävar efter en inkluderande kultur där du kan vara dig själv.
Som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, och fri tillgång till våra gym. Övriga förmåner innefattar subventionerad lunch, ATK-tid, rabatterat västtrafikkort mm.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vi tillämpar även bakgrundskontroller, alternativt utdrag ur belastningsregistret för vissa av våra tjänster.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
