Hjullastarförare till Hasselfors Garden AB
2026-02-13
Hasselfors Garden står inför för sin högsäsong och behöver nu förstärka teamet vid fabriken i Mosås.
Här erbjuds du möjligheten att arbeta i ett företag som erbjuder såväl utvecklingsmöjligheter som trivsel och god stämning.
Arbetsuppgifter
I rollen som hjullastarförare kommer du huvudsakligen att köra lastmaskin, antingen med skopa eller gafflar. Aggregatet med gafflar har 4 gaffelpar i bredd, så här kommer du behöva visa på kvalité och precision.
Som hjullastarförare kommer du ansvara för lastning, lossning, orderplock, materialpåfyllning till fabrik samt utkörning av pallar från fabrik.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vågar se till din potential. Meriterande är om du är en erfaren lastmaskinförare som kan hantera både skopa och/eller gafflar på ett effektivt och säkert sätt.
Då mycket kommunikation sker via komradio är goda kunskaper i svenska ett krav.
Som person är du en lagspelare som gillar att arbeta i högt tempo, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare tror vi att du är flexibel och har en positiv inställning till arbetet.
Krav för tjänsten:
Giltigt Hjullastarkort
Körkort B
Erfarenhet av lastmaskinskörning med både skopa och/eller gafflar
Svenska i tal obehindrat
Övrig information
Arbetstid: nattskift sön-tors 23:00-06:00Lön: fast enligt kollektivavtal Tillträde: efter överenskommelse Placering: Örebro
I denna rekrytering har Hasselfors Garden valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Tjänsten är ett konsultuppdrag under säsong januari-juli och du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och sedan uthyrd till Hasselfors Garden.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Hasselfors Garden efterföljt av referenstagning.
Mer om Hasselfors Garden kan du läsa om på https://www.hasselforsgarden.se
Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072), https://www.hasselforsgarden.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hasselfors Garden AB Kontakt
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se Jobbnummer
9742233