Hjullastarförare sökes för sommarvikariat! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Jönköping

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping2020-03-17Är du en van hjullastarförare med tekniskt intresse? Är du redo för en ny utmaning och vill arbeta inom miljö- och återvinningsbranschen? Är du tillgänglig hela sommaren? Då har vi tjänsten för dig!Vi söker nu en medarbetare för ett sommarvikariat till vår kund i Jönköping. Vår kund är verksamma inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.Vi söker dig som vill arbeta heltid med att sortera avfall och återvinningsbara material med hjälp av en materialhanterare, truck och/eller hjullastare. I arbetet ingår även dagligen lastning och lossning av lastbilar. I hög grad sker omlastningar på anläggningen, vilket kräver en god förmåga att prioritera i inkommande flöden.Arbetet beräknas starta under v.24 och förväntas pågå till v.33, viss flexibilitet kan erbjudas.Du kommer att arbeta under konsultbasis, vilket betyder att du kommer vara anställd hos Studentconsulting men utföra dina arbetsuppgifter ute hos vår kund. Intervjuer hålls löpande och kan komma tillsättas före sista ansökningsdag. För att vara aktuell för tjänsten ska du kunna jobba under hela uppdragsperioden. Låter detta intressant? Sök redan idag!2020-03-17Vi söker dig som innehar truckkort med C1-C2 behörighet, vidare har du en maskinförarutbildning och erfarenhet av att köra hjullastare, truck och grävmaskin. Du innehar funktionella datakunskaper och talar/skriver flytande svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet från återvinningsbranschen. För att lyckas i rollen krävs det att du är noggrann, självgående och har en god samarbetsförmåga. Givetvis har du ett stort intresse för miljöfrågor.Låter detta som något för dig? Sök då redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-14Studentconsulting Sweden AB (Publ)5153037