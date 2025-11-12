Hjullastarförare sökes för extrajobb i Hultsfred
2025-11-12
Är du en van hjullastarförare med tekniskt intresse? Vill du arbeta inom möbelindustrin och ta dig an ett nytt och utvecklande uppdrag? Då har vi tjänsten för dig!
Vi på StudentConsulting söker nu en hjullastarförare till vår kund i Hultsfred. Vår kund är ett internationellt, värderingsstyrt möbelföretag med ett stort intresse för livet hemma.
Arbetet sker i produktion där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av truck- och hjullastarkörning, provtagning samt maskininställningar. Du arbetar enligt ett skiftschema med dag-, kväll- och nattpass. Du lägger din tillgänglighet i vårt system och blir sedan utbokad på pass som stämmer överens med din tillgänglighet. Vi ser gärna att du som söker är tillgänglig för arbete under samtliga skift och att du har en tillgänglighet på minst två pass i veckan.
Uppdraget förväntas starta omgående eller enligt överenskommelse och inleds med introduktion hos kund. Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet hos vår kund i Hultsfred.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är social, framåt och trivs i en roll där du får ta ansvar och egna initiativ. Du är noggrann, har lätt för att samarbeta och motiveras av att lära dig nya saker. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från produktionsindustrin och ett tekniskt intresse. För tjänsten krävs hjullastarkort med behörighet C2 samt erfarenhet av att köra truck eller hjullastare. Det är även önskvärt att du har körkort och tillgång till bil då arbetstiderna varierar.
Detta är ett extrajobb, vilket innebär att du behöver ha studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent för att vara aktuell för tjänsten.
Låter detta som något för dig? Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
