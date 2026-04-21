Hjullastarförare | Prezero | Ulricehamn
Är du en självgående hjullastarförare som trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete? Nu söker Manpower en hjullastarförare till ett konsultuppdrag hos PreZero i Ulricehamn. Här får du arbeta i en viktig roll inom avfall och återvinning, med stor frihet under ansvar. Start är omgående - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Ulricehamn
Start: Omgående
Uppdragslängd: Visstidsanställning 6 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, dagtid kl. 07.00-16.00
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos PreZero i Ulricehamn
Om jobbet som hjullastarförare
Som hjullastarförare hos oss på Manpower, ute hos vår kund PreZero, arbetar du huvudsakligen med att tömma containrar på anläggningens gård. Rollen kräver att du är trygg i att arbeta självständigt och har god förmåga att planera ditt arbete, då du själv ansvarar för att hålla koll på när containrar behöver tömmas eller bytas.
Utöver arbete med hjullastare kan det även förekomma enklare körning med pickup, exempelvis för att placera ut sopkärl runt om i Ulricehamn.
Exempel på arbetsuppgifter:
Köra hjullastare och tömma containrar på PreZeros anläggning
Säkerställa att containrar töms och byts vid rätt tillfälle
Enklare transporter och placering av sopkärl med pickup
Självständigt planera och strukturera det dagliga arbetet
Bidra till en säker och välfungerande arbetsmiljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra hjullastare och som trivs med ett fysiskt arbete där du ofta arbetar på egen hand. Du är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att ta egna initiativ. För att lyckas i rollen behöver du ha god fysik och kunna kommunicera obehindrat på svenska.
Krav för tjänsten
Hjullastarkort
B-körkort
God fysik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete inom avfall, återvinning eller industri
Truckkort
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emil Tranefors via e-post: emil.tranefors@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte för länge med din ansökan!
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
523 31 ULRICEHAMN
För detta jobb krävs körkort.
Manpower
Emil Tranefors emil.tranefors@manpower.se
