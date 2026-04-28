Hjullastarförare | Pålgård & Söner | Ljusne
Lernia Bemanning AB / Maskinförarjobb / Söderhamn Visa alla maskinförarjobb i Söderhamn
2026-04-28
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du spendera dina dagar i förarplatsen på en hjullastare och vara en viktig del av flödet från timmerbil till sågverk? Hos vår kund får du ett omväxlande jobb i en familjär miljö där din insats märks varje dag.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som hjullastarförare kommer du att lossa timmerbilar, frakta timmer till sågbordet, säkerställa effektivt flöde i produktionen samt ansvara för daglig tillsyn och skötsel av hjullastaren enligt gällande rutiner.
Om digFormell kompetens
Gymnasieutbildning
Förarbevis och erfarenhet av att köra hjullastare
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Kan arbeta skift enligt schema
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med rundvirke, exempelvis från sågverk, terminal eller liknande verksamhet där timmerhantering ingår. Tidigare arbete inom hamn, tågterminal eller värmeverk ses positivt, liksom vana av logistikflöden och lastning eller lossning av tunga fordon. Har du dessutom arbetat i familjeägt eller mindre bolag och trivs i en jordnära, flexibel miljö är det ett extra plus.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7652454-1972181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Söderhamns kommun (visa karta
)
826 32 SÖDERHAMN
For detta jobb krävs körkort.
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9881207