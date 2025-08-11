Hjullastarförare/Miljöarbetare Malmö
2025-08-11
Prima Bemanning & Logistik söker nu en erfaren hjullastarförare till vår storkund i Malmö inom renhållning och avfallshantering. Du kommer att arbeta som konsult via oss, med mycket god möjlighet att på sikt bli anställd direkt hos kundföretaget.Dina arbetsuppgifter
Köra och sköta hjullastare i samband med lastning, sortering och förflyttning av material inom återvinnings- eller renhållningsverksamhet
Utföra daglig tillsyn, skötsel och enklare underhåll av fordonet
Följa säkerhetsföreskrifter och arbeta enligt gällande rutiner
Samarbete med kollegor inom produktion och logistikKvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet som maskinförare med inriktning på hjullastare
Giltigt maskinförarbevis för hjullastare
God fysisk form och arbetsmoral
Du talar och förstår svenska obehindratDina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Du trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo
Du har ett säkerhetstänk och är van att ta egna initiativ
Om anställningen
Du blir anställd av Prima Bemanning & Logistik och arbetar på uppdrag hos kund
Arbetstider: Vardagar 06:30-15:30
Start: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg i karriären som hjullastarförare?
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
