Hjullastarförare/Miljöarbetare Malmö

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Maskinförarjobb / Malmö
2025-08-11


Visa alla maskinförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB i Malmö, Huddinge, Stockholm, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-11

Om tjänsten
Prima Bemanning & Logistik söker nu en erfaren hjullastarförare till vår storkund i Malmö inom renhållning och avfallshantering. Du kommer att arbeta som konsult via oss, med mycket god möjlighet att på sikt bli anställd direkt hos kundföretaget.

Dina arbetsuppgifter
Köra och sköta hjullastare i samband med lastning, sortering och förflyttning av material inom återvinnings- eller renhållningsverksamhet

Utföra daglig tillsyn, skötsel och enklare underhåll av fordonet

Följa säkerhetsföreskrifter och arbeta enligt gällande rutiner

Samarbete med kollegor inom produktion och logistik

Kvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet som maskinförare med inriktning på hjullastare

Giltigt maskinförarbevis för hjullastare

God fysisk form och arbetsmoral

Du talar och förstår svenska obehindrat

Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga

Du trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo

Du har ett säkerhetstänk och är van att ta egna initiativ

Om anställningen
Du blir anställd av Prima Bemanning & Logistik och arbetar på uppdrag hos kund

Arbetstider: Vardagar 06:30-15:30

Start: Enligt överenskommelse

Är du redo att ta nästa steg i karriären som hjullastarförare?
Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: marcus@primabemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "hjullastarförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB (org.nr 556718-3768)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm

Jobbnummer
9452511

Prenumerera på jobb från Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB: