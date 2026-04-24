Hjullastarförare | Lernia | Sundsvall

2026-04-24
Vi söker nu en engagerad och arbetsvillig person för fysiskt sorteringsarbete utomhus till en verksamhet i Sundsvall. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete och gärna är ute i friska luften.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som medarbetare inom sortering arbetar du med praktiska och fysiska arbetsuppgifter utomhus i en industriell miljö. Arbetet innebär framför allt manuell sortering av material, samt att säkerställa ordning och struktur på arbetsområdet. Det är ett aktivt arbete där du är i rörelse större delen av dagen och där god fysik är en fördel.
I rollen förekommer det maskinkörning, exempelvis vid förflyttning av material eller förberedande arbete på området.
Du kommer att arbeta i team men även självständigt, vilket innebär att du behöver kunna ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter och bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde. Säkerhet, noggrannhet och samarbete är viktiga delar av det dagliga arbetet.
Detta är en roll för dig som gillar att arbeta praktiskt, trivs i en fysisk arbetsmiljö och känner stolthet i att bidra till ett viktigt arbete genom struktur, ansvar och arbetsvilja.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
Behörighet för hjullastare
Förmåga och vilja att utföra fysiskt arbete utomhus
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av materialhantering och/eller grävmaskin
Om dig
Personliga egenskaper väger tungt. Det viktigaste är att du:
Uppskattar denna typ av arbete
Är pålitlig, ansvarstagande och arbetsam
Trivs med ett praktiskt och fysiskt yrkeÖvrig information
Start: Omgående
Arbetstid: 2-skift
Placering: Töva, Sundsvall
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Som en av oss
Som konsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och en konsultchef som stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll. Du blir del i ett företag som värdesätter säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa roller ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7635351-1966643". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Bensinvägen 4
)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9875597